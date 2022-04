Bien que l'on ait cru que seuls quelques animaux vivaient dans les déserts, la science a réussi à déterminer que cette région est « vivante » et respire même de la vapeur. Ces données ont été publiées dans le Journal of Geophysical Research : Earth Surface, grâce à l'application d'une nouvelle technologie. Ces informations sont le résultat de plus de 40 ans de recherche dans des zones inhospitalières et de la collecte à « l'échelle millimétrique » de la quantité exacte d'humidité et de densité de sable dans ces espaces.

Dirigé par Michel Louge, professeur de génie mécanique et aérospatial à la Faculté de génie, ce projet de plusieurs décennies visait à analyser les fluides, les gaz et les particules solides présents sur une grande variété de terrains. En ce sens, les scientifiques ont détecté que les dunes de sable se développent, se déplacent et respirent même de l'air humide, car la vapeur d'eau pénètre dans la poussière et les grains extrêmement poreux qui composent ce paysage.

Baptisée comme : « Transport de vapeur d'eau à travers une surface de sable aride : couplage thermique non linéaire, advection poreuse entraînée par le vent, ondes souterraines et échange avec la couche limite atmosphérique », cette analyse, publiée le 21 mars, cherchait à évaluer la matière avec une plus grande sensibilité, pour laquelle, ensemble avec ses étudiants, Louge a développé un nouvel outil, similaire à une sonde.

En 2000, le scientifique de la Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering de l'Université Cornell, Ithaca, États-Unis, a entamé une collaboration avec Ahmed Ould el-Moctar de l'Université de Nantes, en France, avec qui il a utilisé ces outils pour analyser l'humidité dans les dunes de sable et comprendre le processus par lequel les terres agricoles deviennent désertiques. Une situation qui, au milieu du changement climatique, se positionne comme l'un des doutes les plus importants au monde. « L'avenir de la Terre, si nous continuons ainsi, est un désert », a déclaré Louge.

Grâce à ces sondes qui permettent des mesures profondes et détaillées, les scientifiques ont pu évaluer à l'échelle millimétrique la quantité exacte d'humidité et la densité du sable. Le résultat a été stupéfiant. Le sable de ces zones étant très poreux, il y a une très petite quantité d'air qui s'infiltre à travers ces espaces. « Le vent passe au-dessus de la dune et, par conséquent, crée des déséquilibres dans la pression locale, ce qui force littéralement l'air à entrer et à sortir du sable. Ainsi, le sable respire, comme un organisme respire », a expliqué Louge. Cette respiration présumée permet aux microbes de persister profondément dans les déserts, quelle que soit la température à laquelle se trouvent les dunes.

En outre, les scientifiques ont pu déterminer que les surfaces désertiques échangent moins d'humidité avec l'atmosphère que ce qui avait été estimé précédemment, car l'évaporation de l'eau des grains de sable consiste en une réaction chimique lente. « Nous aurions pu publier les données il y a 10 ans pour déterminer la précision de notre approche, mais ce n'était pas satisfaisant tant que nous n'avions pas compris ce qui se passait. En fait, personne n'a jamais rien fait de tel auparavant. C'est la première fois que des niveaux d'humidité aussi faibles peuvent être mesurés », a déclaré Louge.

Au-delà de cette avancée dans le comportement des déserts, les scientifiques ont souligné que cette sonde pouvait en outre être appliquée à d'autres espaces ou recherches, tels que l'exploration dans l'espace, la pollution et même l'influence de certains produits chimiques sur le sol. « Si vous souhaitez effectuer une fabrication en continu, vous devez disposer de sondes qui vous permettent, selon le temps et partout où cela est important, de vérifier que vous avez le bon comportement de votre processus », a déclaré Louge.

