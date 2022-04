Le gouvernement présentera un projet de loi visant à exonérer les taxes de vente sur les aliments de base tels que le poulet, les œufs, la farine

Le ministre de l'Économie et des Finances, Oscar Graham, a annoncé qu'un projet de loi serait soumis au Congrès de la République pour exonérer la taxe de vente générale (IGV) des produits qui ont une plus grande composante dans le consommateur de base panier tel que du poulet, des œufs, de la farine et des nouilles.

Le ministre de l'Économie a déclaré que l'initiative législative serait approuvée cette semaine par le Conseil des ministres afin que le Parlement accélère la proposition et soit mise en œuvre immédiatement après les demandes de la population qui a du mal à acheter ces produits en raison de leur coût élevé.

« Il y a une mesure supplémentaire que nous approuvons cette semaine au Conseil des ministres, à savoir l'exemption temporaire d'IGV pour les principaux produits alimentaires qui font partie des produits du panier de base. Nous exonérons le poulet, l'œuf, les nouilles, la farine et la viande d'IGV, cela sera présenté au Congrès pour approbation rapide », a-t-il dit.

En outre, il a assuré que toute la chaîne de production devait être affectée pour que l'exemption IGV fonctionne. Par exemple, dans le cas du poulet, il doit inclure du maïs et ajouter que, grâce au Fonds d'inclusion énergétique sociale (FISE), le bonus pour le ballon de gaz a été augmenté de 20 à 25 soles.

Avec cela, le ministre de l'Économie a ratifié ce qu'il a annoncé hier lors de la table de dialogue à Huancayo (Junín), où les demandes des associations d'agriculteurs ont été abordées et des transporteurs après des manifestations contre le gouvernement.

PRIX DES ALIMENTS

Les prix des légumes et des produits alimentaires sont ceux qui ont le plus augmenté suite à la grève des transports qui a débuté le lundi 28 mars. Malgré les conversations et les accords avec les syndicats de ces secteurs, le panier familial de base continue d'augmenter.

Lors d'une visite d'Infobae au marché « El Tambo » dans le district de Carabayllo, on a appris qu'il y avait une augmentation des prix et même les marchands eux-mêmes ont assuré que ceux-ci varient chaque jour.

Une autre préoccupation des vendeurs est la pénurie de légumes, en particulier de carottes et d'épinards, car jusqu'à vendredi dernier, ils recevaient ces légumes à un prix très élevé. Il en va de même pour le poulet et la plupart des fruits qui arrivent arrivent sur le marché.

EXONÉRATION FISCALE

Graham a expliqué que la décision d'exonérer la taxe sur les carburants, par le biais du décret suprême n° 068-2022, sera en vigueur pendant neuf mois, à réévaluer tous les trimestres.

« Tant que les prix du pétrole continueront d'être élevés au niveau international, nous devrons évaluer l'expansion de cette mesure. De même, sa réévaluation permanente est due à l'impact sur les recettes fiscales », a-t-il ajouté.

Pour que l'exonération fiscale soit transférée aux prix finaux payés par le consommateur, le chef du ministère de l'Économie et des Finances a déclaré qu'il s'était coordonné avec Petroperú afin que, à partir de demain, ses prix catalogue intègrent la réduction.

