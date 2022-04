La Segura a révélé qu'elle avait été hospitalisée en raison d'un « empoisonnement médicamenteux »

Il y a quelques jours, Natalia Segura est retournée à l'hôpital d'urgence et ses adeptes pensaient que c'était une rechute dans la convalescence qu'elle subit un retrait de biopolymère, qui a été pratiqué il y a quelques semaines. Bien qu'il y ait eu aussi ceux qui ont pointé du doigt une lésion de la moelle épinière qui cause des douleurs chroniques, comme cause de sa réadmission au centre médical.

Cependant, l'influenceuse de Cali a décidé de dissiper tous les doutes à ce sujet et a révélé que, contrairement aux complications de santé qui l'ont endeuillée auparavant, son nouvel inconfort est dû à un « empoisonnement médicamenteux ».

Selon certaines histoires Instagram qu'il a publiées dimanche soir dernier, son empoisonnement est survenu après qu'il eut mis un patch prescrit par un médecin, afin de traiter ses douleurs.

Comme l'a souligné le créateur du contenu, le syndrome sérotoninergique est une maladie potentiellement mortelle causée par une activité accrue du système nerveux central, souvent liée à la drogue.

Selon les manuels MSD, les symptômes peuvent inclure des modifications de l'état mental, une hyperthermie et une hyperactivité autonome et neuromusculaire.

De même, la jeune femme de Vallecaucana a assuré qu'elle était accompagnée d'Alexandra Mena, sa mère, ainsi que de plusieurs amis venus à l'hôpital pour que les jours ne soient pas si longs.

Selon l'une de ses vidéos YouTube, tout s'est passé il y a plusieurs années, lorsqu'elle a demandé à son frère et à sa grand-mère de l'accompagner jusqu'à sa voiture, qui était garée à quelques pâtés de maisons de là et c'est là qu'elle a été abattue à plusieurs reprises que, selon sa version, elle a reçu de son ex-petit ami alors amoureux.

Une fois à l'intérieur du véhicule, elle a commencé à crier quand elle ne pouvait pas sentir la partie inférieure de son corps, alors un voisin l'a aidée et l'a emmenée à l'hôpital, où elle a dû subir deux chirurgies thoraciques, mais les médecins lui ont dit qu'elle ne marcherait plus et elle s'en souvient assez en désaccord parce que, pour elle, il était nécessaire de donner au moins une lueur d'espoir et de dire qu'avec le travail, au moins le mouvement du « doigt, rien de plus » pouvait être récupéré.

Malgré le fait qu'elle ait duré plusieurs années en thérapie, La Segura a eu plusieurs séquelles laissées sur son corps, parce qu'elle ne peut ni courir ni mettre de talons, elle n'a pas un bon équilibre, cela lui donne de la spasticité (ses muscles deviennent tendus et ça fait très mal) et quand il fait très froid elle ne peut pas très bien bouger. En outre, ils lui causent des crampes et d'autres inconforts, bien qu'il soit reconnaissant de pouvoir marcher aujourd'hui.

