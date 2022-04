La confiance des consommateurs a augmenté de 0,4 point au cours du mois de mars : Inegi

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

La confiance des consommateurs mexicains a légèrement augmenté en mars de 0,4 point par rapport au mois précédent, selon l'indicateur de confiance des consommateurs (ICC) préparé par l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi) en collaboration avec la Banque du Mexique.

L'indice au troisième mois de 2022 était de 43,9 points, alors qu'il était de 43,5 points en février et de 43,4 en janvier, ce qui représente une augmentation pendant deux mois consécutifs, car en janvier, il y avait une réduction mensuelle de 0,9 point. De plus, cet indice a enregistré une hausse de 3 points par rapport à mars 2021.

L'ICC nous permet de connaître l'optimisme concernant l'économie mexicaine au cours des 12 prochains mois et la possibilité pour la population d'acquérir certains biens matériels, tels que des voitures, des maisons ou des appareils ménagers, ainsi que la planification de sorties en vacances et la possibilité d'économiser. La perception des Mexicains concernant l'économie de l'année précédente est également prise en compte.

Cet indice est obtenu à partir de la moyenne de cinq indicateurs partiels qui collectent la perception de la situation économique au niveau national. L'Enquête nationale sur la confiance des consommateurs (ENCO) est menée au cours des 20 premiers jours de chaque mois, au cours de laquelle des personnes de plus de 18 ans sont interrogées sur la base d'un échantillon de 2 336 logements urbains.

Les axes à prendre en compte sont les suivants :

-Situation économique des membres de la famille par rapport à celle de l'année précédente. Dans cette catégorie, il y a eu une augmentation d'un point par rapport au mois précédent, soit 49,0 points.

-Situation économique prévue pour les membres du ménage dans les 12 mois suivant la date actuelle. Dans cet indicateur, une augmentation de 0,7 point a été obtenue, soit un total de 57,3 points.

-Situation économique prévue pour le pays dans un an. C'est l'indicateur qui n'a enregistré pratiquement aucun changement significatif, puisqu'il n'a augmenté que de 0,1 point, pour atteindre 39,1 points en mars.

-Possibilité d'acheter des produits durables, tels que machine à laver, télévision et autres appareils ménagers. Cet axe est celui qui a obtenu la plus forte augmentation, puisqu'il est passé de 25 à 26,4 points.

Selon l'organisation Mexique, comment allons-nous ? , au cours du mandat de six ans d'Enrique Peña Nieto, l'ICC a clôturé avec 41,6 points, soit 1,7 point de plus que dans l'administration Felipe Calderón, dans laquelle la confiance des consommateurs était de 41,6. Pendant ce temps, le gouvernement de Vicente Fox a été celui qui a obtenu l'indice de confiance le plus élevé, puisqu'à la fin de son mandat de six ans, le CCI s'élevait à 44,3.

Cependant, dans la situation économique actuelle par rapport à celle d'il y a 12 mois, l'indice du gouvernement d'Enrique Peña Nieto affichait le chiffre le plus bas, avec 33,2 points, tandis que pour Calderón, il était de 36,9 et pour Fox de 40,6.

L'enquête prend également en compte certains indicateurs complémentaires, tels que la possibilité d'épargner avec les revenus actuels perçus ; la possibilité de partir en vacances pendant les 12 prochains mois ; la comparaison des prix par rapport à l'année précédente ; la planification d'acheter une voiture et la possibilité d'acheter une maison ou le remodeler au cours des deux prochaines années.

