Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

La deuxième caravane de migrants de cette année, qui a quitté la ville mexicaine de Tapachula, à la frontière avec le Guatemala, vendredi dernier, dans le but de rejoindre Mexico, s'est terminée dimanche lorsqu'elle a été remise aux autorités de l'Institut national des migrations (INM).

La caravane, appelée « Chemin de croix des migrants » en raison de sa proximité avec la Semaine Sainte, a duré trois jours et a à peine avancé d'environ 16 kilomètres jusqu'à la communauté d'Alvaro Obregón, pratiquement à la sortie de Tapachula, où ce dimanche quelque 400 migrants ont accepté de terminer leur voyage limité.

Le groupe, composé de personnes originaires du Nicaragua, du Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Pérou, de Colombie, de République dominicaine, du Venezuela, de Cuba, de Syrie et d'autres nationalités, a réussi à établir un dialogue avec les autorités de l'immigration.

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Il s'agissait de faire envoyer des véhicules au centre de la communauté d'Álvaro Obregón, où ils sont restés trois jours et transférés à la communauté de Huehuetán, d'où ils ont été emmenés dans les États de Tabasco et d'Oaxaca, où, selon les autorités, ils obtiendront des visas pour des raisons humanitaires poursuivre leur destination ou, le cas échéant, travailler au Mexique.

Le Cubain Jorge Sánchez a déclaré à Efe qu'il avait décidé de se rendre aux agents de l'INM afin de ne plus marcher, de n'avoir aucun problème et d'être en paix.

« Ils nous prennent encore de la place pour pouvoir avoir des documents, sans connaître notre destin », a-t-il dit.

Selon le migrant et d'autres de ses compatriotes, « il est de plus en plus difficile de voyager à travers le Mexique », ils ont donc peur de continuer à marcher et sont très méfiants, car lorsqu'ils arrivent sur le territoire mexicain, ils sont emmenés au poste de migration de Siglo XXI à Tapachula.

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

Alors que le Salvadorien Walter Bladimir Martínez a déclaré : « Je me méfie de pouvoir partir avec la migration, car je ne sais pas où ils vont m'emmener ».

Ce dimanche également, l'INM a lancé un appel aux migrants qui passent (pour la plupart) par le Mexique, pour la plupart d'origine centraméricaine et haïtienne, en raison d'une pratique à laquelle ils ont eu recours ces dernières semaines pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un soutien faible ou nul pour une partie des autorités nationales : la suture des lèvres ou les grèves de la faim.

« L'Institut national pour les migrations (INM) du ministère de l'Intérieur appelle les migrants à ne pas s'automutiler ou à devenir otages d'intérêts tiers, qui prétendent défendre leurs droits humains, mais les motivent à commettre des actions qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychologique », a déclaré l'agence dimanche à travers une déclaration.

(Foto: REUTERS/José Torres)

L'agence a également déclaré qu'elle regrettait cette pratique en sollicitant l'attention des autorités et a insisté pour que les lois et règlements mexicains dans ce domaine établissent des itinéraires et des instances de soins pour maintenir une migration sûre, ordonnée et régulière.

En guise de solution, l'institut a proposé que les migrants se rendent dans ses bureaux pour régulariser leur situation, « comme l'ont fait d'autres personnes qui sont également parties dans la même caravane Tapachula, y compris des groupes vulnérables tels que les femmes, les mineurs, les personnes âgées ou les personnes handicapées », ont-ils déclaré en décidant d'une politique migratoire qu'il « respecte les droits de l'homme, s'attaque à leurs causes et respecte les normes établies par la loi ».

L'épisode le plus récent de ce type de protestation de migrants s'est produit vendredi dernier, lorsque sept membres de cette caravane appelée « chemin de croix des migrants », fatigués d'être bloqués dans la ville de Tapachula au Chiapas pendant des semaines, voire des mois, sans que leur situation soit résolue, ont cousu leurs lèvres avec une aiguille et du fil , tout en prévenant qu'à partir de ce moment, un groupe de personnes à l'intérieur de la caravane, deuxième depuis cette année, reproduirait l'action toutes les heures.

L'intention des migrants, avec ces pratiques, est de faire pression sur les autorités pour qu'elles leur fournissent les documents qui leur permettent de voyager librement à travers le Mexique, afin d'atteindre les États-Unis, où ils ont l'intention de demander l'asile.





Avec des informations d'EFE









CONTINUEZ À LIRE :