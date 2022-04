INE : c'était le troisième forum national sur la révocation du mandat

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Ce dimanche 3 avril, s'est tenu le troisième Forum national sur la révocation des mandats, processus auquel le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sera soumis le 10 avril. Le débat organisé par l'Institut national électoral (INE) a été animé par la journaliste Luisa Cantú et les invités qui se sont opposés à la révocation de Tabasquez étaient Lizette Vázquez, membre du conseil national d'administration de l'association That Follow Democracy, et Isaac de Paz, professeur à l'Université autonome de Basse-Californie.

De leur côté, les partisans de la sortie d'AMLO de son mandat présidentiel étaient Sofía Orozco, éditorialiste pour le journal Jaliscience Mural, et Nancy de Santiago, analyste politique et professeur de droit constitutionnel. Pendant une heure, les quatre invités ont présenté leurs arguments sur la performance de López Obrador à la tête de l'exécutif fédéral et ont discuté de diverses questions.

Dans un premier temps, le débat a tourné autour de savoir si le président a subi ou non une perte de confiance jusqu'ici dans son mandat de six ans. À cet égard, les invités qui ont exprimé leurs positions contre la révocation ont souligné que Tabasqueño a maintenu son niveau de confiance grâce à la mise en œuvre de programmes sociaux destinés à divers groupes, ainsi qu'en termes d'avancées constitutionnelles concernant les droits des enfants, vulnérables communautés et individus afro-mexicains.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

L'analyste Nancy de Santiago a indiqué qu'elle défend les positions en faveur de l'abrogation « pour la destruction institutionnelle que la soi-disant « Quatrième Transformation » a signifié et en ce qui concerne la démocratie qu'elles conduisent à une régression (...) nous regrettons la campagne orchestrée devant les médias pour décourager, confondre et manipuler ceux dont nous savons que ce gouvernement a échoué dans la poursuite du bien commun parce que le gouvernement promeut sa ratification ».

Les positions en faveur de la révocation ont souligné qu'AMLO a perdu la confiance des citoyens en raison du manque de surveillance des questions de droits de l'homme et a révélé le cas des journalistes tués au Mexique jusqu'à présent en 2022, ainsi que la crise médico-légale à laquelle est actuellement confrontée au Mexique les cas de disparition forcée, situation qui a conduit des groupes de femmes à s'organiser pour rechercher des proches dont on ignore où ils se trouvent.

Pour leur part, Lizette Vázquez et Isaac de Paz ont souligné que le gouvernement AMLO s'est engagé à générer des avantages pour la majeure partie de la population la plus défavorisée, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, qui reçoivent des bourses ou des pensions mensuelles, ce qui a aidé de nombreux Mexicains à faire face avec la crise économique résultant de l'urgence sanitaire.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

Ils ont également souligné le rôle du gouvernement du Mexique, dirigé par AMLO, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui se caractérisait par le fait qu'il n'était pas restrictif et autoritaire, une situation qui, selon le professeur de l'Université autonome de Basse-Californie, a généré la confiance sociale lors du développement de ses activités économiques. En outre, il a été indiqué que le pourcentage de vaccination atteint jusqu'à présent est lié à l'incorporation du Mexique dans le mécanisme Covax des Nations Unies (ONU).

Cependant, Nancy de Santiago a qualifié la gestion de la pandémie de coronavirus de « médiocre » et a rappelé les accusations portées par le Parti d'action nationale (PAN) concernant l'arrivée de médecins cubains au Mexique pour rejoindre les soins de la contingence malgré l'absence de licence professionnelle. Enfin, Sofía Orozco a souligné que la révocation du mandat devrait être un exercice démocratique et non « une campagne visant à promouvoir ou à aligner les forces. Il est même regrettable pour moi que des fonctionnaires ou des personnes occupant des postes populairement élus aient abandonné leur travail pour commencer à promouvoir un vote qui devrait être spontané », a-t-il conclu.

Au cours du débat, les récentes révélations faites par le Groupe interdisciplinaire d'experts indépendants (GIEI) concernant la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, le train maya, la militarisation du pays, la santé préventive et la perception de l'insécurité dans le pays ont également été discuté.

