Grève des transporteurs : désactivation de l'ATU, formalisation des groupes et autres demandes au gouvernement

La grève des transports de ce lundi , qui a été partiellement respectée en plusieurs parties de Lima Metropolitana, en particulier sur la route centrale et Ventanilla, ont suscité d'autres demandes qui vont au-delà de la demande d'augmentation du carburant ou du prix des péages.

Les conducteurs qui ont participé à la grève et ont tenté de bloquer l'autoroute centrale demandent maintenant au président Pedro Castillo de tenir ses promesses de campagne et d'éliminer l'Autorité des transports urbains de Lima et Callao - ATU, le Superintendance of Land Transport of People, Freight and Goods (Sutran) et que les taxis collectifs soient officialisés.

COMMANDES TRANSPORTEURS

Les transporteurs de cinq groupes, qui assurent le service de Canta Callao à Gamarra, se sont rendus au ministère des Transports et des Communications, pour demander que l'ATU et le Sutran soient éliminés et que les collectifs soient officialisés.

« (La protestation est) l'abus de l'ATU, l'abus du Sutran et l'augmentation du carburant. (...) Que le président les élimine comme il l'avait promis », a-t-il déclaré à América Noticias. Le malin Benjamin Montes, l'un des manifestants.

« Nous exigeons aussi que le collectif de taxis soit réglementé », a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d'idées, d'autres transporteurs et leurs proches ont été exprimés qui n'hésitaient pas à noter qu'ils étaient des transporteurs informels, mais qui cherchaient à obtenir une formalisation et étaient prêts à payer des impôts.

Ainsi, les commandes des transporteurs sont les suivantes :

- Élimination ou restructuration de l'ATU, une agence technique spécialisée du ministère des Transports et des Communications, qui vise à organiser, mettre en œuvre et gérer le système de transport intégré de Lima et Callao.

- Élimination ou restructuration du Sutran, qui est chargé de promouvoir le respect des réglementations par le biais du contrôle et de la supervision des agents impliqués dans le transport terrestre et le transit.

- Réglementation du service collectif de taxis qui a déjà été mis en œuvre dans certaines régions du pays.

LES PROMESSES

Il est à noter que, lors de sa campagne présidentielle, Pedro Castillo, alors candidat, avait promis en avril 2021, la désactivation d'ATU et de Sutran et a déclaré que cela inviterait les syndicats des transports du pays à procéder à une « véritable réforme des transports ».

« L'ATU et le Sutran doivent être désactivés sur place, pour appeler les transporteurs et mener avec eux la véritable réforme ou la réingénierie des transports », a-t-il dit.

En outre, Castillo a qualifié le ministère des Transports et des Communications (MTC) de « fantoche », car, a-t-il dit, ce portefeuille ministériel n'a pas résolu les vrais problèmes des transports à l'échelle nationale.

« Le MTC est une marionnette car il ne remet pas en cause les grands problèmes des transports et a créé d'autres instances parallèles pour qu'ils prennent leurs responsabilités (...) Ils font ce qu'ils veulent », a-t-il souligné à l'époque.

