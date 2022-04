Grammys 2022 : Selena Gómez a perdu sa nomination aux Grammys 2022 et revendications sur les réseaux sociaux

Malgré les grands espoirs de ses fans, Selena Gomez a perdu sa seule nomination pour les Grammys 2022 contre Álex Cuba dans la catégorie « Meilleur album pop latin ». Le chanteur d'origine mexicaine n'était pas présent à la cérémonie, mais des manifestations ont commencé à travers les réseaux contre la décision de la National Academy of Recording Arts and Sciences.

Malgré le fait que les plateformes de diffusion et de streaming télévisées telles que Paramount + n'aient pas encore commencé, les résultats de certaines catégories ont déjà été révélés et c'est ainsi que l'album Mendó a arraché Revelación, le premier EP en langue espagnole du chanteur, l'opportunité de se positionne comme l'un des plus grands gagnants de la nuit et décerne ainsi à l'ancienne fille Disney son premier gramophone dans sa première nomination tout au long de sa carrière de chanteuse.

Le nom de la chanteuse américaine était déjà tendance depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux tels que Twitter, mais ce serait maintenant après la nouvelle de sa défaite que les comptes officiels des Grammys et des Grammys latins ont été remplis de commentaires négatifs où les plaintes et les aversions concernant le décision des électeurs certifiés ont été remplis de commentaires négatifs où les plaintes et les aversions concernant la décision des électeurs certifiés ont été remplies de commentaires négatifs ont montré une désapprobation totale, laissant la cérémonie avec un mauvais moment car la bonne nouvelle avec la victoire d'autres artistes latins est allée à l'arrière-plan.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

Parmi les commentaires de désapprobation, on trouve une déclaration universelle : Selena Gomez a dû gagner le gramophone. Les utilisateurs de cette plateforme numérique n'ont pas hésité à partager des photos et même des mèmes pour prouver numériquement à l'Académie que leur décision n'était pas correcte et ont même demandé à cesser de regarder la diffusion télévisée des 64e Grammy Awards.

« Ce genre de décisions prises par les Grammys ne perdent pas tout intérêt pour leur prix. » « Revelation est l'un des meilleurs albums de Selena Gomez, peut-être seulement en dessous de Revival, mais toujours très courageux avec l'Academy. » « Nous savons tous que si Selena n'a pas gagné cette catégorie, en tant que musique en espagnol, il lui sera impossible de le faire en anglais à un autre moment de sa carrière. » « Les Grammys montrent juste que rien n'a d'importance pour eux tant qu'ils donnent des vues ou des téléspectateurs dans leurs lieux de diffusion, mais à la fin s'ils savaient que Selena ne pourrait pas gagner la catégorie pour laquelle ils l'ont nommée, pour avoir plus de vues avec nous à l'affût ? » , peut être lu dans le tweet annoncé au gagnant.

undefined

Revelation est le quatrième EP de jeu prolongé - jeu prolongé et est utilisé comme nom pour un format d'enregistrement musical ; la durée de celui-ci est trop longue pour être considérée comme un single, et trop courte pour être considérée comme un album- du chanteur. Il s'agit de leur premier disque entièrement en espagnol et a été publié le 12 mars 2021 via le label Interscope Records. Gomez a collaboré avec plusieurs producteurs tels qu'Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 et Tainy, pour obtenir le son souhaité. Il s'agit du premier projet musical de Selena à être nominé aux Grammy Awards (latino-américains et latins).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

Il est un auteur-compositeur-interprète, musicien et compositeur cubain nationalisé canadien qui chante en espagnol et en anglais. Il a remporté deux prix Juno pour l'album World Music of the Year : en 2006 pour Tobacco Smoke, et en 2008 pour son deuxième album, Agua del Pozo. Alex ne s'est pas encore prononcé pour sa victoire dans cette édition 2022, mais les fans de Selena Gomez lui ont fait savoir que le prix n'était pas pour lui.

CONTINUEZ À LIRE :