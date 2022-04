Gigi Mitre explose contre Pedro Castillo après l'arrêt des transports et le pillage : « Nous sommes tombés dans un gouvernement infâme »

De même, dans les régions d'Ica et de Tarapoto, des pillages ont été signalés dans de petits centres commerciaux. Comme vous vous en souvenez, tout cela est dû au fait que les gens ont élevé leurs voix pour protester contre la hausse des prix.

Les animateurs du magazine Willax TV n'ont pas été inconscients des problèmes qui se posent dans le pays et c'était Gigi Mitre qui n'a pas pu contenir son agacement contre le gouvernement de Pedro Castillo.

« Nous partageons également la frustration et l'indignation que vous ressentez. C'est dommage d'où nous sommes venus. Chaque fois que nous sombrons plus profondément et la seule chose que nos autorités montrent, à commencer par le président, ses ministres et plusieurs membres du Congrès, c'est qu'ils n'ont aucun amour pour le pays et le pays. La seule chose qui les intéresse, ce sont leurs avantages personnels », a commencé par dire le compagnon du populaire « Peluchin ».

La présentatrice de télévision a continué d'exprimer son indignation et sa désapprobation à l'égard des autorités péruviennes actuelles et a regretté que l'avenir des enfants soit affecté par les mauvaises actions des dirigeants.

« C'est la dernière goutte que nous nous retrouvons dans une telle situation. Le Pérou est fatigué, fatigué et tout ce que font nos autorités, c'est se couvrir, parce qu'elles veulent faire de ce pays un pays comme le Venezuela, Cuba et pire encore. Quel dommage et quelle tristesse est l'avenir qui attend tous les enfants et tous les jeunes », a déclaré Gigi Mitre.

« Nous sommes tombés entre les mains d'un gouvernement infâme, autoritaire, incompétent qui ne sait pas où il en est, corrompu, qui ne sait que mettre des ministres avec des casiers judiciaires », a-t-il ajouté avec une indignation totale.

Enfin, il s'est adressé directement au président du Pérou. « Montrez à Monsieur que vous aimez le Pérou et pas seulement pour ses intérêts (...) Je ne vais pas dire que vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans le pays, mais vous n'avez aucune capacité de mettre de l'ordre et de vision pour savoir quelle personne mettre en place. Nous avons besoin d'un président qui a un pantalon, contrairement à vous qui n'avez aucune idée de où il en est », a-t-il conclu.

D'autre part, Rodrigo González a également regretté des événements tels que le pillage de magasins et d'entreprises dans les régions du Pérou ainsi que les attaques à la pierre contre des voitures. Le journaliste a conclu son discours en déclarant que « le principal ennemi du Pérou est le gouvernement ».

