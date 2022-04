Eternal Love : l'incroyable hommage de Coldplay à Juan Gabriel au Foro Sol

Le Mexique est devenu l'une des destinations préférées de Coldplay, car le groupe a eu des tournées impressionnantes dans plusieurs villes nationales ces dernières années, leur plus récente tournée étant l'une des plus attachantes pour les hommages à leurs collègues musiciens mexicains.

Par exemple, le groupe britannique a présenté ce qui serait l'un de ses plus grands hommages à la musique mexicaine lors de ses prochains concerts au Foro Sol de Mexico.

Dans plusieurs interviews, ils ont prévenu qu'ils allaient chanter une chanson de Juan Gabriel probablement même en espagnol, le plus grand des auteurs-compositeurs-interprètes de ballades, rancheras, sones et boléros de ces derniers temps.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Et ce qui est promis, c'est la dette. « Si possible, nous allons envoyer de l'amour de Mexico, à chaque personne dans le monde qui partage cette ambiance incroyable », a déclaré Chris Martin avant son importante annonce.

Puis, quelques feux d'artifice ont éclaté, et accompagné de sa guitare acoustique, il a fait quelques arpèges puis a cédé la place aux accords, à la mélodie et aux paroles espagnoles de son poing :

« Dans le monde, nous apprécions les beaux endroits, nous avons de la chance pour moins, mais être sur cette scène est un don de Dieu. Ses mariachis, sa musique (...) la maison de Frida Kahlo, une chanteuse peut toujours être heureuse, à Mexico. CDMX pour vous je ressens, CDMX pour vous je ressens »

Et puis est venu le moment sublime : « La ra la lara la ra », il a chanté au rythme de « Amor Eterno », et a terminé sa chanson par « Je veux toujours jouer à Mexico, s'il vous plaît ».

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Ce n'est pas la première fois qu'ils voient un tel moment stellaire. En fait, lors de son premier concert dans la ville de Monterrey, Nuevo León, l'un des acteurs les plus importants de la musique au niveau national, Fher, chanteur, est monté sur la scène du célèbre groupe Maná, plusieurs fois primé.

En plus de les accompagner pour une chanson, il a interprété, guitare à la main, son tube Rayando el sol, accompagné de tous les fans réunis dans la célèbre maison du Sacred Flock.

Et comme s'il ne suffisait pas d'une chanson avec la chorale de milliers de personnes, Chris Martin a demandé qu'ils chantent tous ensemble pour le plus grand plaisir du Mexicain, et avec un Espagnol compliqué, il a pu chanter le célèbre refrain, aux cris et aux applaudissements des habitants de Jalisco. « Chantons pour toi », a déclaré le chanteur anglais.

« Vive le Mexique, salauds », a crié Fher avec une émotion singulière, et un immense sourire sur son visage.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Les représentations du Music Of The Spheres World Tour au Mexique ont débuté les 25 et 26 mars au stade BBVA de Monterrey, à Nuevo León, puis au stade Akron de Guadalajara quelques jours plus tard.

Cependant, le plus incroyable a été son arrivée au Sol Forum de Mexico. La première place a ouvert une date, et en réponse à la demande de billets, une visite de la capitale de 3 jours a fini par ouvrir. Toutes les villes ont été vendues. Un record incroyable.

Mais ce n'est pas la fin de la tournée en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Maintenant, ils iront aux États-Unis, puis en Europe, puis ils remettront les pieds sur notre continent. D'abord au Brésil pour le festival Rok In Rio, puis à Bogotá, Lima, Pérou et Santiago du Chili. Enfin, ils seront en Argentine.

CONTINUEZ À LIRE :