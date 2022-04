Un peu moins d'un mois après la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios a annoncé que dans le monde entier, y compris au Mexique, il y aura une date spéciale pour voir le film avec Benedict Cumberbatch avant sa sortie le 6 mai.

C'est via ses réseaux sociaux que Marvel Studios a annoncé la prévente pour une date spéciale qui aura lieu le 4 mai, deux jours avant sa sortie en salles. Quelques minutes plus tard, Cinepolis, l'une des franchises de divertissement les plus reconnues au Mexique, a repris ce qui a été publié par Marvel.

« Nous avons ouvert un portail exclusif pour les super fans de #DrStrange. Vivez #ElMultiversoDeLaLocura avant tout le monde en avant-première le 4 mai ! N'oubliez pas qu'à partir du 6 avril, vous pourrez acheter vos billets », a partagé la chaîne de cinémas sur son compte Facebook.

Certains utilisateurs de la boîte de commentaires de la publication ont rappelé la folie générée lors de la prévente de billets pour Spider-Man : No Way Home (2021) ou Avengers : End Game (2019) où les pages en ligne sont tombées après la demande.

De même, d'autres fans de Marvel ont expliqué la dynamique des fonctionnalités précédentes annoncées par Marvel Studios. Cependant, jusqu'à présent, aucun des réseaux de cinéma mexicains n'a mis en place les horaires de cette date de sortie sur leurs sites Web.

« N'oubliez pas que la pré-sortie sera comme les autres émissions de la veille, mais aux heures normales, ce ne sera pas à 00h00 le 4, ce sera probablement quelques émissions le 4 entre 19h00 et 22h30 ». « La première aura lieu à 19h00 au Mexique ! ! L'horaire est comme ça parce que dans Spiderman, il était toujours écrit 11 heures, et à 11 heures c'était le cas ! ! » , sont quelques commentaires récupérés.

C'est au cours de la première semaine d'avril que Marvel a annoncé via ses comptes officiels la prévente officielle des billets de Doctor Strange dans le Multivers of Madness et ce sera à partir du 6 avril que les fans de comics pourront acheter leurs billets au box-office et au cinéma. les sites Web de leur choix.

C'est fin mars que Marvel a lancé sa nouvelle génération de héros et d'anti-héros avec Moon Knight, avec Oscar Isacc, et le projet, où ils collaborent avec Sony, Morbius, dirigé par Jared Leto. Cependant, les fans de bandes dessinées créées par Steve Ditko et Stan Lee attendent déjà avec impatience l'arrivée du film qui met également en vedette Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff.

Et c'est qu'avec l'arrivée du Marvel Multiverse sur grand écran après les événements de Spider-Man : No Way Home (Spider - Man : No Way Home), où ont rassemblé trois générations de héros arachnides, Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ; la prochaine Le film ambitieux du géant du cinéma est, sans aucun doute, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui viendra de la main du célèbre réalisateur, Sam Raimi.

Le film réalisé par l'homme qui a donné naissance à la saga Spider-man de Tobey Maguire, réunira de grands acteurs tels que Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (America Chavez), Michael Stühlbarg ( Doctor West) et Rachel McAdams (Christine Palmer).

De même, le long métrage, également dirigé par Kevin Feige, président de Marvel Studios, continue de susciter une grande impatience, car on ne sait toujours pas que d'autres noms ont été ajoutés à l'intrigue, il convient de rappeler que récemment, les fans de Marvel n'ont pas caché leur excitation lorsque Patrick Stewart, qui a donné vie à Charles Xavier dans le premier film X-Men a confirmé sa participation au film MCU.

Le film qui donnera une continuité à ce qui s'est passé dans Spider-Man : No Way Home et où il pourrait également faire référence à ce qui a été présenté par la série Disney Plus, Loki, ajoute probablement au Multivers de Marvel aux Illuminati et à d'autres variantes telles que Mr. Fantastic, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre autres.

