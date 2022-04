Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La chanteuse américaine Billie Eilish a assisté au gala des Grammys 2022, au cours duquel elle pourrait enregistrer son nom sur un mégaphone en or, puisqu'elle est nominée dans 5 catégories aux National Academy of Recording of Arts and Sciences awards, elle a donc assisté avant la cérémonie avec un complètement noir, qui mettait en valeur la partie sombre de la chanteuse combinée à une coiffure froncée et une frange qui couvrait une partie de son front. De plus, elle portait des lunettes qui montraient à peine les yeux de l'artiste.

Cependant, déjà dans la salle où les prix sont décernés, la chanteuse est montée sur scène pour interpréter la chanson pour laquelle elle peut être récompensée ce soir, à savoir : Happier Than Ever (Happier than Ever). Billie en a donc fait un moment émotionnel, puisqu'elle a surpris avec un look complètement différent avec celui avec lequel elle est arrivée, alors qu'elle portait un t-shirt avec le visage de feu Taylor Hawkins, le batteur Foo Faghters.

Ce à quoi Eilish a fièrement soulevé la chemise qui l'accompagnait dans sa présentation, considérée comme un acte sentimental de la part de la chanteuse, car on sait que le groupe susmentionné est également nominé dans diverses catégories du gala.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

