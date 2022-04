4 personnes arrêtées pour vol de téléphone portable lors du festival Pal' Norte 2022 ; 52 appareils récupérés

Après la célébration du festival Tecate Pal' Norte 2022 à Nuevo León, Monterrey, les 1er et 2 avril, le parquet de la République ont annoncé qu'ils avaient arrêté 4 personnes pour leur responsabilité présumée dans le vol de téléphones portables.

Au cours des deux jours de l'événement, environ 128 plaintes ont été signalées pour ce crime, de sorte que l'Agence d'enquête de l'État a mené trois perquisitions dans différents bâtiments de l'entité, qui ont été accordées par un juge de contrôle.

La première s'est déroulée dans le quartier Centro, dans les rues Emiliano Carranza et Ruperto Martínez ; la seconde s'est tenue dans le quartier industriel, dans un bâtiment situé sur Victoria Road, tandis que la troisième s'est tenue dans la rue Villagómez, quartier d'Obrera.

À la suite de ces tâches de renseignement, l'arrestation de deux femmes âgées respectivement de 24 et 31 ans et de deux hommes, l'un âgé de 26 ans et l'autre, leur âge n'a pas été détaillé, qui ont été transférés au ministère public pour déterminer leur statut juridique.

Las víctimas de robo podrán recuperar sus celulares previa acreditación (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

Au total, 52 téléphones portables ont été récupérés, qui peuvent être récupérés par leurs propriétaires après accréditation. « On sait que l'accréditation de la propriété peut se faire de différentes manières, et pas seulement documentaire », a déclaré le bureau du procureur de l'État dans le communiqué publié par le bureau du procureur de l'État.

Cependant, le processus de récupération des appareils électroniques n'étant pas détaillé, les victimes de vol devront contacter l'unité de traitement de masse de Monterrey, au 81 20 20 41 00, ainsi que le personnel de l'unité d'enquête, au 81 19 17 30 98.

Il convient de noter que pendant le week-end du festival, un filtre de sécurité a été installé à l'entrée 4 du parc Fundidora, en face de l'école Adolfo Prieto, située dans le quartier d'Obrera, afin que le personnel du ministère public prenne en charge les éventuelles victimes de vol.

Los actos sorpresa de esta edición fueron Danna Paola y Moderatto (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

Selon le bureau du procureur de Nuevo León, le premier jour de l'événement, 33 rapports de vol ont été enregistrés, sans rapport de récupération. Les images fournies montrent que la plupart des téléphones portables sont de marque Apple.

Les médias locaux ont indiqué que certains appareils électroniques disposaient d'une application de suivi, ce qui a facilité le travail effectué par les autorités policières. Dans son édition 2021, un couple a également été arrêté pour son implication présumée dans le vol de 22 téléphones portables, en provenance de Mexico. La femme a été identifiée comme étant Olga « A », 35 ans, tandis que l'homme a été identifié comme étant Jose « L », 42 ans.

Parmi les artistes internationaux qui se sont produits au festival Pal' Norte 2022 figurent Maroon 5, The Libertines, The Strokes, Martin Garrix, Simple Plan et Papa Roach. Alors que les musiciens latins se sont démarqués Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Andrés Calamaro, Nicki Nicole. De leur côté, Danna Paola et Moderatto ont été la surprise de cette édition, car ils n'étaient pas censés participer à l'événement .

