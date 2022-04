Vania Bludau et Mario Irivarren sont réunis après avoir annoncé la fin de leur relation : se sont-ils réconciliés ?

Mario Irivarren et Vania Bludau étaient au centre de l'œil des médias au cours de la dernière semaine de mars après la surprise du mannequin annonçant la fin de sa relation amoureuse avec l'ancien reality boy après deux ans de romance.

Bien que l'homme d'affaires n'en ait pas parlé au début, c'est dans l'émission En Boca de Todos qu'il a fini par confirmer la déclaration publiée par l'influenceur sur ses réseaux sociaux. L'ancien « combattant » a refusé de donner des détails sur leur rupture, mais a réaffirmé que leur relation était terminée.

« C'est plus que clair, la seule chose à annoncer est que c'est terminé. Les détails et pour les mineurs sont strictement privés, ils n'ont pas à être publics », a déclaré l'ancien membre d'Esto es Guerra le 29 mars.

Cependant, le compte Instagram officiel d'Instarandula, réalisé par le journaliste Samuel Suárez, a partagé quelques images où vous pouvez voir Vania Bludau et Mario Irivarren à nouveau ensemble. Les deux auraient déjeuné dans un restaurant de la plage de Punta Hermosa en compagnie d'un ami.

« Bonjour Samu, je t'envoie des photos de Vania et Mario ensemble à Punta Hermosa », la première publication indique où les modèles sont clairement visibles sur la même table.

Selon les soi-disant « ratujas », qui envoient les photos au journaliste, Mario Irivarren et Vania Bludau auraient passé le dernier samedi 2 avril ensemble dans le sud de Lima. La vérité est qu'avec ces photos, les internautes ont commencé à spéculer sur une éventuelle réconciliation.

Jusqu'à présent, aucun d'eux n'a utilisé ses réseaux sociaux pour nier ou affirmer ceux exposés par le portail. Il est à noter que lors d'une interview, l'ancien membre de « Combate » a indiqué qu'il n'aurait aucun problème à voir des visages avec son ex à tout événement qu'ils ont au travail, puisqu'ils auraient mis fin à la relation en bons termes. Cela aurait-il pu être le cas ?

Rappelez-vous que les deux étaient considérés comme l'un des couples les plus solides du milieu, car même s'il s'agissait d'une romance à distance, ils avaient toujours le temps de se rendre visite. Soit elle est venue au Pérou, soit il allait aux États-Unis. La bonne chimie qu'ils montraient sur les réseaux et les émissions de télévision où ils étaient invités était enviable, rien ne vous ferait penser que la relation prendrait fin de manière inattendue.

DÉCLARATION DE VANIA BLUDAU

Comme vous vous en souvenez, Bludau a fait cette annonce le 28 mars, quelques heures après qu'Amor y Fuego l'ait approchée pour l'interroger sur sa situation avec Mario Irivarren, car ils ont remarqué que les deux ne se suivaient plus sur Instagram et que la jeune femme avait photos supprimées avec lui.

« Aujourd'hui, j'ai été intercepté par une émission de télévision. Et je sais que c'était de ma faute, parce que si les sentiments n'avaient pas pris le dessus sur moi, personne ne me chercherait pour poser des questions », a déclaré la mannequin dans son communiqué.

« J'ai mal agi en essayant de faire semblant devant la caméra et je ne pense pas que cela ait bien fonctionné. Je suis désolé. Faire ces annonces publiques d'un sujet aussi personnel est fastidieux et triste mais c'est la bonne chose à faire « c'est supposé », a ajouté la jeune femme et confirmé plus tard sa rupture.

« J'ai pris la décision difficile de mettre fin à la relation que j'ai eue, même s'il y a beaucoup d'amour de ma part. Je ne donnerai aucun détail, ni aucun vieux discours et j'espère sincèrement que ma décision sera respectée », a conclu Vania, pas avant de remercier ceux qui ont lu la lettre.

