Maria Leon a révélé si elle aimerait devenir maman bientôt

Maria León a récemment partagé son désir de devenir mère : « mon utérus est palpitant », a-t-elle expliqué à Venga la Alegría le 2 avril. Cependant, il est conscient de la grande responsabilité qu'implique la parentalité, il a donc besoin de stabilité à bien des égards.

De plus, la chanteuse a expliqué qu'elle ne considère pas un couple comme essentiel pour pouvoir avoir un bébé dans ses bras « Pas nécessairement avec un partenaire, parce qu'on peut être maman quand on veut, mais si je veux finir d'avoir certaines choses pour offrir quelque chose à tous ceux qui viennent après moi », a-t-elle dit pour le matin d'Azteca.

Bien que María León serait heureuse de connaître son côté maternel, elle a expliqué qu'elle ne sera probablement pas là de sitôt. Vous pourriez même être en mesure d'évaluer l'idée d'adopter au lieu de tomber enceinte. « Mon utérus est palpitant, mais de ça à ce qui se passe parce qu'il en reste déjà beaucoup, eh bien pas tant, ou je ne sais pas, il y a beaucoup de circonstances qui devront se produire avant que cela n'arrive », a-t-il expliqué.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

En revanche, l'ancienne membre du groupe Playa Limbo a mentionné qu'elle était très honorée par sa participation prochaine à La Voz Kids, car elle sera entraîneuse lors de la nouvelle saison.

« Voir mon nom là (sur la chaise) était comme « Ouah, quel privilège ! » , a-t-il mentionné, car son rôle d'entraîneur sera de promouvoir la carrière professionnelle des filles et des garçons qui feront partie de La Voz Kids.

Selon le clip de Venga la Alegría dans son édition du week-end, María León, Paty Cantú, les frères Mau & Ricky et Joss Favela ont fait un excellent bouton de manchette, car selon les mots du chanteur « ils vont déjà merequetengue ensemble ».

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

María León a 14 ans de carrière en tant qu'actrice, danseuse et chanteuse, elle est « prête à découvrir les petits les plus talentueux », selon l'avancée du programme TV Azteca sur ses réseaux sociaux.

L'ancienne membre du groupe Playa Limbo a déjà démontré ses talents vocaux dans des représentations théâtrales telles que Hoy I can't get up. Il a également partagé la scène avec des stars importantes telles que Los Angeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad et Guadalupe Pineda.

Au cours de la prochaine saison, il convient de noter que Paty Cantú et María León ont participé l'année dernière à l'émission de téléréalité Qui est le masque de Televisa, obtenant la première place, Maria, et la deuxième place, Paty, avec les personnages de « Disco ball » et « Mapache », respectivement.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids est une émission de téléréalité dans laquelle les garçons et les filles pourront démontrer leurs talents de chanteur. La nouvelle saison du programme sera diffusée le lundi 25 avril prochain à 19h30 sur la chaîne Azteca Uno.

« Dans la nouvelle saison de #LaVozKids, rien ne sera pareil... Des talents qui vous surprendront, des tournants inattendus qui changeront le sort des participants et de nouvelles étapes qui rehausseront le niveau de compétition Grande première, lundi 25 avril à 19h30 par AUNO », pourraient être lus dans le post Instagram du compte appartenant à ce programme.

Pour regarder Azteca Uno, les fans peuvent se connecter à la chaîne 101 des sociétés de services Izzi, Dish , Star TV, Sky et Megacable ; tandis que les utilisateurs d'Izzi pourront opter pour 801 pour le signal haute définition .

Le début de la saison de La Voz Kids peut également être apprécié en ligne sur le site officiel de TV Azteca ou sur l'application mobile TV Azteca en vivo, qui peut être obtenu gratuitement sur les systèmes Android et iOS.

CONTINUEZ À LIRE :