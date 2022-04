Marbelle a mal fait lors de son premier concert après le combat avec Francia Márquez

La chanteuse Marbelle a été dans l'oeil du public récemment, en raison de ses trilles continues, dont beaucoup considérées comme racistes, contre la candidate à la vice-présidence Francia Márquez et le candidat à la présidentielle Gustavo Petro.

Eh bien, au milieu de tous les moments médiatiques que l'interprète de Necklace of Fine Pearls a vécus, elle a confirmé certaines dates dans le pays, y compris la foire ExpoMalocas à Villavicencio, qui a eu lieu le week-end dernier et à partir de laquelle une vidéo a été enregistrée qui a été publiée sur les réseaux sociaux et montrant la fréquentation minimale qu'elle avait. Le concert.

Dans l'audiovisuel, vous pouvez voir que seul un petit groupe de personnes assiste à la présentation du chanteur, qui ne peut être vu que sur les grands écrans.

Selon les informations de la MRC, dans les jours précédant l'événement, certains citoyens ont demandé au gouvernement de Meta d'annuler la présentation de la vallecaucana, mais le concert a eu lieu.





Le point culminant le plus récent de la relation est survenu il y a quelques jours lorsque la France a voulu montrer l'autre joue : elle a démontré son admiration, son respect et son appréciation pour la technocarrilera, un genre qu'elle a créé et qui lui a donné la popularité dont elle jouit depuis les années 90. La dirigeante sociale a également avoué qu'elle avait un jour auditionné pour entrer dans le programme de concours musical Factor X alors que la chanteuse faisait partie des jurés, une tentative qui s'est avérée infructueuse.

À cela, le chanteur a répondu : « Je vous invite à débattre avec vos adversaires madame, pas avec moi ! Allez donner un câlin ANCESTRAL à PETRO ET BOBOLIVAR... qui la quittent très mal ! (...) Pour qu'il me dédie tous les tweets... ça montre juste le grand fan qui le rejoint pour avoir utilisé mon nom. »

Dans un autre trille, il a dit à Marquez que « J'espère qu'un jour, vous pourrez comprendre que ce n'est pas une question de COULEUR... J'espère que vous comprenez que nous empruntons des chemins très différents ! ».

La chanteuse n'a pas non plus cessé de répondre aux autres utilisateurs du réseau qui, loin de critiquer ses propos, célèbrent la « sincérité » dont elle a fait preuve envers la militante lauréate du prix Goldman, considérée comme le prix Nobel d'écologie.

Face à l'un des trilles d'un adepte qui a souligné comment les partisans de Marquez partageraient des portraits d'elle sur Twitter et tagueraient systématiquement Marbelle, elle a assuré qu' « ils me harcèlent ».

Quand un détracteur lui a rappelé que Francia Márquez a gagné toutes sortes de mérites avec sa formation et son activisme, contre le seul talent que possède la reine de la technocarilera, elle a répondu « Hahahahahahahahahahaha Nous avons aussi un prix Nobel de la paix ! (sic) ».

Il a également partagé, avec un emoji rieur, un tweet sur la participation de Marquez à l'émission de téléréalité : « Il a été présenté sur le facteur x ? Je veux dire, avez-vous toujours voulu être célèbre ? » . Il a ensuite fait ce commentaire à ce sujet :

Sur le facteur X, je lui ai dit NON ! Et aujourd'hui je te le répète... -TU NE VAS PAS CONTINUER AVEC NOUS ! 😂

Tout a commencé lorsque Marbelle a assuré :

« Vous ne me donnez pas confiance et ne me représentez en aucun cas... Ne me donnez pas le discours bon marché avec lequel vous voulez tromper les gens. » En réponse, la France a déclaré :

« Cher @Marbelle30 Je ne comprends pas comment tu me détestes sans me connaître, comment tu te méfies de moi si nous n'avons jamais eu l'occasion de tresser une relation d'amitié. Permettez-moi de vous dire qu'au contraire, je vous admire depuis que je suis adolescent », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : « Il y a quelques années, je faisais partie des millions de jeunes qui attendaient avec impatience une audition dans laquelle vous étiez en tant que professeur de musique, avec Juan Carlos Coronel et José Gaviria sélectionnant de jeunes les personnes qui participeraient au X Factor (Reality from the RCN channel) ».

