L'Ukraine a découvert 410 corps de civils tués par les troupes de Poutine dans des territoires récupérés près de Kiev

Le bureau du procureur général ukrainien a estimé dimanche à 410 le nombre de corps de civils retrouvés jusqu'à présent dans la banlieue nord de Kiev à la suite du retrait des troupes russes.

« À ce jour, 410 corps de civils assassinés ont été retirés du territoire de la région de Kiev », a annoncé la procureure générale Iryna Venediktova dans un message publié sur Facebook, selon l'agence Ukrinform.

« Les procureurs et autres spécialistes en ont examiné jusqu'à présent 140 », a-t-il ajouté, expliquant que les enquêteurs coopèrent avec la population locale à la recherche de témoins, de victimes et de preuves graphiques telles que des photos ou des vidéos.

« Les gens sont effrayés, fatigués et tourmentés, ils ont connu l'horreur », a écrit Venediktova, précisant qu'il faudra « du temps et une approche professionnelle » pour tout documenter correctement et ne pas manquer l'occasion de punir les responsables.

Ce dimanche, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait annoncé que, bien que la recherche et la collecte de corps à Bucha et dans le reste de la banlieue nord de Kiev qui étaient sous contrôle russe soient toujours en cours, des « centaines » de corps ont déjà été retrouvés.

Kuleba a ajouté qu'il a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d'envoyer une mission d'enquête pour documenter et poursuivre les atrocités commises.

Selon le gouvernement ukrainien, selon les images des médias, les corps des victimes portent des vêtements civils et nombre d'entre elles sont ligotées et semblent avoir reçu une balle dans la tête.

Le maire de Bucha a annoncé hier que, suite au retrait des troupes russes le 31 mars, les autorités locales avaient enterré quelque 280 corps dans une fosse commune parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser le cimetière municipal à cette fin.

Les images des rues de Bucha parsemées de corps ont provoqué la consternation en Europe et ont été condamnées par les dirigeants européens, qui ont appelé à une enquête sur d'éventuels crimes de guerre commis par la Russie.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré dimanche que la vision de multiples corps civils dispersés dans les rues de Bucha, en Ukraine, est » un coup de poing dans l'estomac. »

« Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces images comme un coup de poing dans le ventre », a déclaré Blinken à CNN le lendemain de la diffusion d'images horribles de Bucha, une ville ukrainienne récupérée des forces russes.

« Ce sera la réalité quotidienne tant que la brutalité de la Russie contre l'Ukraine se poursuivra », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé que les meurtres de civils à Bucha étaient « horribles ».

« C'est une brutalité contre les civils que nous n'avons pas vue en Europe depuis des décennies, et c'est horrible et absolument inacceptable », a également déclaré Stoltenberg à CNN.

Plus tôt, le chef de l'Union européenne, Charles Michel, avait promis de nouvelles sanctions contre Moscou en condamnant les « atrocités » commises par les forces russes à l'extérieur de Kiev, la capitale de l'Ukraine.

« Choqué par les images inquiétantes des atrocités commises par l'armée russe dans la région libérée de Kiev #BuchaMassacre », a écrit le chef du Conseil européen, Michel, sur Twitter. « L'UE aide l'Ukraine et les ONG à rassembler les preuves nécessaires à leurs poursuites devant les tribunaux internationaux », a-t-il dit.

(Avec des informations d'EFE)

