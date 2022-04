L'INM a demandé aux migrants transitant par le Mexique de ne pas s'automutiler ou d'être otages de tiers

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

Au cours des dernières semaines, les migrants qui transitent (pour la plupart) par le Mexique, la plupart d'origine centraméricaine et haïtienne, ont eu recours à une pratique pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un soutien faible ou nul de la part des autorités nationales : le point sur les lèvres ou les grèves de la faim. Compte tenu de cela, les autorités mexicaines de l'immigration les ont exhortées à ne pas s'automutiler, estimant qu'elles étaient devenues otages des intérêts de tiers.

« L'Institut national pour les migrations (INM) du ministère de l'Intérieur appelle les migrants à ne pas s'automutiler ou à devenir otages d'intérêts tiers, qui prétendent défendre leurs droits humains, mais les motivent à commettre des actions qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychologique », a déclaré l'agence dimanche à travers une déclaration.

L'INM a également déclaré qu'il regrettait cette pratique consistant à solliciter l'attention des autorités et a insisté pour que les lois et règlements mexicains dans ce domaine établissent des itinéraires et des instances de soins pour maintenir une migration sûre, ordonnée et régulière.

(Foto: REUTERS/José Torres)

En guise de solution, l'institut a proposé que les migrants se rendent dans ses bureaux pour régulariser leur situation, « comme l'ont fait d'autres personnes qui sont également parties dans la même caravane Tapachula, y compris des groupes vulnérables tels que les femmes, les mineurs, les personnes âgées ou les personnes handicapées », ont-ils déclaré en décidant d'une politique migratoire qu'il « respecte les droits de l'homme, s'attaque à leurs causes et respecte les normes établies par la loi ».

L'épisode le plus récent de ce type de protestation par des migrants s'est produit vendredi dernier, lorsque sept membres de la caravane appelée « viacrucis migrants », fatigués d'être bloqués dans la ville de Tapachula au Chiapas pendant des semaines, voire des mois, sans que leur situation soit résolue, ont cousu leurs lèvres avec une aiguille et du fil, tandis que avertissant qu'à partir de ce moment, chaque heure, un groupe de personnes à l'intérieur de la caravane, deuxième depuis le début de l'année, reproduirait l'action.

Son intention est de faire pression sur les autorités pour qu'elles leur fournissent les documents qui leur permettent de voyager librement à travers le Mexique, afin d'atteindre les États-Unis, où elles ont l'intention de demander l'asile.

Le Vénézuélien Edwin Camacho, l'un des migrants susmentionnés, a averti qu'ils maintiendraient leur protestation pour se suturer les lèvres jusqu'à ce que leurs demandes d'obtention d'un statut légal dans le pays soient prises en compte et s'ils ne le font pas, ils poursuivront cette pratique.

« Nous ne voulons pas de problèmes et de violence, nous voulons simplement qu'ils nous donnent le pas », a déclaré Camacho à Efe.

(Foto: REUTERS/José Torres)

Pendant ce temps, son compatriote Matías González, originaire du Venezuela, a demandé au gouvernement du Mexique de les aider à aller de l'avant car leur objectif n'est pas de rester dans le pays.

« Nous avons demandé une conduite sûre pour quitter la ville, car il a été difficile de suivre notre chemin (vers les États-Unis) «, a-t-il dit.

Avant cette action, les membres de la caravane de migrants avaient entamé une grève de la faim à leur arrivée dans la communauté d'Álvaro Obregón, après avoir affronté à deux reprises des agents de la Garde nationale (NG) et des agents de l'immigration dans la ville de Tapachula.

Les autorités fédérales ont arrêté près de 200 migrants, dont des enfants et des femmes enceintes, segmentant la caravane.

La situation est critique car les autorités de l'Institut national des migrations (INM) maintiennent un point de contrôle à l'entrée principale de la communauté pour les empêcher de quitter ce village.

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

Précisément, ce vendredi 1er avril, des centaines de migrants sont sortis de Tapachula, afin de rejoindre Mexico pour régulariser leur statut d'immigration, mais après quelques kilomètres, ils se sont affrontés avec les autorités fédérales.

Ce nouveau convoi, appelé à sa proximité de la Semaine Sainte en tant que « chemin de croix des migrants », est parti vers 07h00, heure locale, de cette ville frontalière du Guatemala, où des milliers de migrants sont bloqués depuis des semaines, voire des mois.

Le contingent, composé d'hommes, de femmes et d'enfants, a pris ses sacs et est parti à travers les rues de la ville jusqu'à la route côtière du Chiapas pour se diriger vers la capitale, à plus de mille kilomètres de là.





