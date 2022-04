Le SRE a alerté les Mexicains pour éviter les fraudes en achetant un forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

Après que l'équipe nationale mexicaine ait déjà rencontré ses rivaux, les lieux et les dates auxquelles elle jouera les trois matches du premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Fédération mexicaine de football (FMF), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères (SRE), a appelé les fans aztèques ne pas tomber dans la fraude lors de l'achat de forfaits de voyage pour ce tournoi.

Lors d'une conférence de presse à Doha, des représentants ont déclaré samedi qu'il y avait une augmentation de la fraude dans le monde entier en ce qui concerne la recherche de billets pour les matches et l'hébergement pendant la Coupe du monde en novembre prochain, sur des sites Web non officiels.

Selon la FIFA, les supporters du Mexique, des États-Unis et d'Angleterre sont ceux qui se sont le plus inscrits pour l'achat du billet ; bien sûr, en plus des Qataris.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

Les autorités ont confirmé que les moyens officiels pour acheter des forfaits de voyage ou des billets pour Qatar 2002 sont les suivants :

- Directement sur FIFA.com, où seuls les consommateurs pourront acheter des billets pour les matchs de catégories réguliers. Aucune agence de voyage ou entité commerciale ne peut inclure ces billets dans leurs forfaits de voyage.

- MATCH Hospitality, où seuls les consommateurs pourront acheter des billets pour les matchs de la catégorie Hospitalité auprès de MATCH Hospitality, qui détient les droits exclusifs et internationaux sur le programme d'accueil de la FIFA. Au Mexique, les forfaits ne peuvent être commercialisés que par les agents MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel et Mundomex.

Au contraire, ATCH Hospitality et la FIFA ont signalé au Bureau fédéral de la consommation (Profeco) des forfaits présumés comprenant des vols, des hébergements et des billets pour des matches pour lesquels ils ne sont pas autorisés à le faire, ce qui pourrait constituer une fraude. Certaines des entreprises détectées sont les suivantes :

- Circuits au Nevada

- Excursions à Kalinka

- Global Entertainment Mexique (GE Mexique)

- Voyage Alpez

- Excursions à Irapuato

- Services de voyage Just Travelling • Huit circuits

- Voyage tout en un

- Destinos Maya

- Voyages pour la Coupe du monde

- Pachbe Mexique

- Atelier Mangat

- Mexicotur

- Excursions sportives

- Voyage Atayan

- Hospitalité PlugMe Travel Score

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

La conférence a été suivie par Martha Delgado, sous-secrétaire du SRE pour les affaires multilatérales et les droits de l'homme ; Graciela Gómez, ambassadrice du Mexique au Qatar ; Jaime Bayrom et José Luis Font, de Match Hospitality ; et Yon de Luisa, président du FMF.

Luisa a déclaré avec enthousiasme et joie que le Tri serait bien emballé par les fans dans les stades pour la huitième Coupe du monde consécutive, ce qui augmente les chances de se qualifier en tant que groupe.

« La recommandation est que les billets, l'hébergement, soient achetés par des moyens officiels. Aujourd'hui, nous allons avoir les huit stades dans la même ville, ce ne sera pas comme les autres événements où les gens pourront voir comment ils vont entrer dans les stades ou comment ils vont rester. Tout ici devra être tout ce qui a été acquis précédemment, sinon il n'y aura même aucun moyen d'entrer dans le pays », a-t-il averti.

(Foto: SRE)

L'équipe dirigée par Gerardo « Tata » Martino se battra dans le groupe C, composé de la Pologne (22 novembre | 10 h 00), de l'Argentine (26 novembre | 13 h 00) et de l'Arabie saoudite (30 novembre | 13 h 00).

S'il se qualifie, il franchira les deux premières places du groupe D, composé de la France, du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur des séries éliminatoires entre le Pérou et l'Australie/les Émirats arabes unis.





