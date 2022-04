Le cabinet AMLO a promu la révocation du mandat à Coahuila : « Le président n'est pas seul »

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Adán Augusto López, chef du ministère de l'Intérieur (Segob), Luis Rodríguez Bucio, commandant de la Garde nationale (GN), et d'autres politiciens ont participé à un événement organisé par le Mouvement de régénération nationale (Morena) où la révocation de Mandat, qui doit avoir lieu le 10 avril.

L'événement s'est tenu au casino Condesa Real de Torreón, Coahuila, dirigé par le chef national du parti cerise, Mario Delgado, accompagné de Ricardo Mejía Berdeja, qui a récemment demandé un congé en tant que sous-secrétaire à la sécurité publique (SSPC), le sénateur Armando Guadiana et d'autres politiciens de l'entité.

Lors de son discours, le chef de Segob a déclaré que « le président n'est pas seul ». Il a également souligné que lors des élections de 2023 à Coahuila, le candidat au gouvernement de l'entité bénéficiera du soutien de morénoistes de tout le Mexique.

El titular de la Segob promovió la Revocación de Mandato (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

« À Coahuila, l'aube démocratique commence le 10 avril, car je ne doute pas qu'ici Coahuila dira : « Vous n'êtes pas seul Andrés Manuel López Obrador », a déclaré Adán Augusto López. « Écoutez, je sais que Coahuila est fier de montrer des dinosaures, parce que je vous dis une chose : les dinosaures vont disparaître de Coahuila parce qu'il va y avoir un gouvernement démocratique, du peuple », a-t-il ajouté.

En revanche, vendredi 1er avril dernier, la Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) a ordonné le retrait de plus de 600 annonces en faveur du chef de l'exécutif concernant la consultation.

Adriana Favela a souligné lors d'une session extraordinaire que cette résolution avait été prise à la suite de plaintes déposées par le PRI, le PAN, le PRD et MC contre cette propagande, qu'ils ont attribuée à Morena, à l'association civile « Let Democracy Follow » et aux responsables, disant qu'ils cherchaient à influencer les citoyens afin que le dimanche prochain, le 10 avril, votent pour que AMLO se retrouve dans l'exécutif jusqu'en 2024.

El líder de Morena lideró el evento en Coahuila (Foto: Mario Delgado/Morena)

Il s'agit de 183 publicités spectaculaires, de 18 caisses de propagande par affiches attachées à des clôtures, de 354 clôtures peintes, de 74 caisses de toile placées à différents endroits et de cinq publicités dans des unités de transport.

« Les deux seules entités où aucune plainte n'a été déposée se trouvent à Campeche et à Coahuila, dans toutes les autres, il a été constaté que ce type de propagande existe et c'est la publicité qui met en garde l'image du président et la référence au vote dans la révocation du mandat », a déclaré le directeur de l'organisme électoral.

Il convient de mentionner que pour que la consultation sur la révocation du mandat ait un impact, il est nécessaire qu'au moins 40% de ces 92 millions de citoyens participent, soit 37 millions 129 000 287 électeurs doivent se rendre aux urnes au moins 37 millions 129 000 287 électeurs.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

Si ce chiffre n'est pas atteint, que la majorité soit favorable ou non à la révocation du directeur général, le résultat n'aura aucune valeur juridique. López Obrador restera donc en poste jusqu'en 2024.

Si l'objectif de participation minimum de 37 millions est atteint, l'option qui a la majorité absolue l'emportera, c'est-à-dire la moitié plus un.

Ainsi, pour que le Tabasqueño perde dans la consultation, au moins 18 millions, 564 645 citoyens, devraient cocher l'option de révocation du mandat en raison de la perte de confiance.

