La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont cessé d'importer du gaz russe en représailles à l'invasion de l'Ukraine

Le directeur de l'opérateur letton de stockage de gaz naturel a annoncé samedi que les pays baltes n'importaient plus de gaz naturel russe. « Depuis le 1er avril, le gaz naturel russe n'est plus acheminé vers la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie », a déclaré Uldis Bariss, directeur général de Conexus Baltic Grid à la radio.

« S'il y avait encore des doutes quant à savoir s'il pouvait y avoir confiance dans les approvisionnements en provenance de Russie, l'actualité nous montre clairement qu'il n'y a plus de confiance », a-t-il ajouté.

Bariss a également déclaré que le marché balte était actuellement alimenté par des réserves de gaz stockées sous terre en Lettonie.

Cette décision intervient au moment où le président russe Vladimir Poutine tente d'exploiter la puissance énergétique de son pays. Face à la paralysie de l'économie russe due aux sanctions internationales, Poutine a averti les pays membres de l'Union européenne (UE) qu'ils devraient ouvrir des comptes en roubles pour payer le gaz russe.

Alors que les États-Unis ont interdit les importations de pétrole et de gaz russes, le bloc européen - qui a reçu environ 40 % de ses approvisionnements en gaz de la Russie en 2021 - a maintenu ses livraisons depuis Moscou.

Le président lituanien, Gitans Nauseda, a demandé au reste de l'UE de suivre l'exemple des pays baltes.

« À compter de ce mois-ci, il n'y a plus de gaz russe en Lituanie », a-t-il écrit sur Twitter. « Il y a des années, mon pays a pris des décisions qui nous permettent aujourd'hui de rompre sans douleur les liens énergétiques avec l'agresseur », a-t-il ajouté. « Si nous pouvons le faire, le reste de l'Europe peut le faire aussi », a-t-il dit.

MESURES À PARTIR DE WASHINGTON

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que plus de 30 pays se sont joints aux siens pour libérer leurs réserves de pétrole afin de stabiliser le marché secoué par l'invasion russe de l'Ukraine.

« Ce matin, plus de 30 pays à travers le monde ont été convoqués à une réunion extraordinaire et ont accepté de mettre sur le marché des dizaines de millions de barils de brut supplémentaires », a déclaré Biden dans un message de la Maison Blanche.

Il a également déclaré que son gouvernement avait créé plus d'emplois au cours des 14 premiers mois de son mandat que n'importe quel président de l'histoire. « Notre économie est passée d'une phase de reprise à une économie en mouvement », a déclaré le président.

Comme il l'a expliqué, 431 000 emplois ont été créés en mars, en deçà des attentes mais marquant le onzième mois consécutif avec des hausses de plus de 400 000 emplois par mois, la plus longue série depuis 1939.

Ainsi, avec la baisse des infections à la variante Omicron de la COVID-19 depuis fin janvier, l'économie américaine a créé 1,68 million d'emplois au premier trimestre, soit une moyenne de 562 000 emplois par mois.

