La campagne de propagande lancée par l'armée vénézuélienne suite aux graves allégations du chef du Commandement sud américain

Le Generalat vénézuélien ne prend pas à la légère les propos de la chef du Commandement sud des États-Unis, Laura Jane Strickland Richardson, qui appelle l'administration Nicolás Maduro à participer activement « aux activités de trafic de drogue et à héberger des groupes terroristes régionaux à l'intérieur de ses frontières ». . » Cela explique la forte campagne de propagande que les réseaux sociaux et les médias des Forces armées nationales bolivariennes (FANB) ont déployée pour tenter de montrer que le régime vénézuélien affronte les trafiquants de drogue et les groupes irréguliers.

L'objectif principal de cette campagne est alimenté par les activités menées dans l'État d'Apure et son propagandiste le plus audacieux est le commandant opérationnel stratégique (Ceofanb) GJ Domingo Hernández Lárez, qui a inventé le terme TANCOL (terroristes colombiens, meurtriers, trafiquants de drogue) et des affichages quotidiens photos et vidéos, avec scène, des activités menées par la FANB.

Ce n'est pas un hasard si Laura J. Richardson, qui a une carrière militaire de 35 ans, est un général quatre étoiles et détient le plus haut grade de généralat dans les rangs militaires américains, qui ne sont actuellement que 45. Lors de l'audience des commandos du Nord et du Sud, le 24 mars 2022, où les différents conflits mondiaux ont été analysés, l'accent a été mis sur le Venezuela, étant donné que Richardson a mentionné les organisations de guérilla des FARC et de l'ELN comme des groupes irréguliers sur le territoire vénézuélien.

Ces deux organisations, l'Armée de libération nationale (ELN) et les dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), mènent, depuis le 30 décembre 2021, une guerre acharnée pour le contrôle du territoire de la bande frontalière qui couvre, du côté vénézuélien, l'État d'Apure et de l'autre le Département colombien d'Arauca.

Bien que la chef du Commandement Sud (Southcom) ait qualifié la crise humanitaire du Venezuela d'une des pires de l'hémisphère, ce qui est important, c'est qu'elle ait décrit ce qui se passe comme « une menace majeure pour la sécurité de la région ». Elle ne manque pas de mentionner le Venezuela avec Cuba, lorsqu'il s'agit de mentionner les menaces.

Ce qui montre que les États-Unis surveillent de très près ce qui se passe dans le sud du continent, c'est que Richardson a souligné que la semaine précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, « le vice-premier ministre russe Yuri Borissov s'est rendu au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, pays qui entretiennent des liens étroits avec la Russie et que offrent à la Russie une place dans l'hémisphère occidental ».

C'est ainsi que le général américain révèle que les États-Unis surveillent « l'influence de la Russie sur la région », bien qu'elle continue de décrire la Russie comme une menace pour l'Amérique latine et « accroît ses engagements dans l'hémisphère, tandis que Poutine cherche à garder ses options et ses relations ouvertes dans notre voisinage ».

S'exprimant devant le Comité des services armés du Congrès américain, Richardson a exprimé le défi posé aux États-Unis par l'avancée de la Russie et principalement de la Chine sur l'Amérique latine, avertissant que « l'influence négative de la Chine dans cette région pourrait bientôt ressembler à une influence prédatrice et qu'il a maintenant en Afrique. »

Le commandant opérationnel stratégique des forces armées est le véritable pouvoir de commandement de l'institution militaire. Au Venezuela, le poste est occupé par le général en chef Domingo Hernández Lárez, un officier qui a mérité de monter dans les différents grades. Contrairement au précédent commandant stratégique, l'amiral en chef Remigio Ceballos Ichaso, le général Hernández a des ancêtres et avait joui du leadership, mais il semble hors de propos dans le poste important.

Alors qu'il était commandant de l'armée, la guerre a été menée, entre mars et avril 2021, où les forces armées ont été vaincues par des dissidents des FARC dans l'État d'Apure ; l'officier supérieur était concentré sur la campagne qu'il a appelée « J'ai aussi mon char », une activité intéressante pour sauver le système d'armes de l'armée qui a été plus tard étendue aux autres composantes, mais c'était une activité qui pouvait être menée par n'importe quel autre officier, et non par le commandant général de la première composante de la FANB, dans le cadre de la guerre que les guérilleros menaient contre l'armée vénézuélienne, certains ont été enlevés, d'autres blessés et 16 tués.

Peut-être parce que cette campagne lui a donné une reconnaissance au sein de la FANB et dans le haut gouvernement, le général Hernández Lárez aimait les vidéos avec des messages, de la musique, certaines avec la voix d'Hugo Chavez ou la déclaration d'un officier, ainsi que les photographies avec les militaires dans des scénarios de guerre.

Depuis lors, le chef du Ceofanb a publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux, se concentrant pendant des semaines sur ceux liés à la lutte contre le trafic de drogue, essayant de montrer que les forces armées mènent une lutte frontale contre les trafiquants de drogue et les groupes irréguliers qu'elle n'ose pas appeler guérilla mais Tancol.

Hernández a déclaré hier que « la FANB a commencé un cours de correspondant de guerre pour instruire, former et unir les journalistes qui vont accompagner des unités militaires sur l'axe transfrontalier dans des travaux de combat irréguliers », ce qui montre l'intérêt qu'il porte à son travail de propagande.

Contre les trafics

Certains des messages qu'il publie s'intéressent à démontrer l'intérêt des forces armées et du régime vénézuélien pour la lutte contre les trafiquants de drogue, bien que presque tout le temps il n'y ait que des camps vides, des avions sans pilotes, des pistes d'atterrissage sans avions, etc.

Examinons certains de ces messages : « La FANB dans le cadre de l'opération Bouclier bolivarien 2022 Vuelvan Caras continue de découvrir des installations de trafic de drogue sur notre sol qui tirent parti de la nature complexe et lointaine de nos réserves forestières et de la perméabilité de leur pays. Tout ce qui se trouve Made in Colombia ».

« L'URRA Amazonas, à la recherche du secteur confié à l'État d'Apure, localise les matériaux et équipements utilisés par les narcoterroristes colombiens pour traiter leurs produits de mort et de destruction ! La FANB démontre une lutte efficace contre les drogues ».

« URRA Trujillo localise le laboratoire de cocaïne, Edo Apure : 800 kg de soude caustique, 600 litres d'acide sulfurique, 700 litres d'acide chlorhydrique, 500 kg de nitrate d'ammonium, 800 litres d'acétone, 900 kg d'urée, 300 kg de soufre micronisé, 200 kg de poudre de charbon Made in Colombia ».

« L'URRA Carabobo démonte 12 engins explosifs dans la municipalité de Páez, au sein de la forêt apurienne indigène. Les envahisseurs TANCOL seront expulsés par le courageux peuple de Bolivar ! »

« La milice bolivarienne centrale participant à des opérations de recherche et de traçabilité souveraines prend le camp TANCOL dédié à la fabrication de cocaïne avec des équipements et des matériaux Made in Colombia. Où les gens peuvent grandir la patrie ! »

« Opération Bouclier bolivarien « Catatumbo » dans l'État de Zulia, la FANB, dans sa lutte contre le trafic de drogue, trace une cache de cocaïne dans la municipalité de Semprún ».

« L'URRA Táchira dans son quadrant assigné détruit le camp TANCOL sur notre territoire souverain ! Apure est à nous ! »

« La FANB patrouillant et fouillant dans le secteur de Santa Rita de la municipalité de Páez, l'URRA Monagas a localisé et démantelé un engin explosif colombien de type bombe contenant plus de 25 kg de poudre à canon, placé sur un trottoir près du TANCOL pour attaquer les passants. »

« La force de la peur implantée dans la région par les terroristes de la drogue colombiens avec des pièges a été un facteur déterminant pour habituer les villages à la passivité par peur de représailles, la FANB continue de fouiller les forêts pour localiser et détruire les camps. »

« URRA Anzoátegui de la FANB localise 500 kg de poudre d'aluminium, 50 mètres de Mecha Lenta, 251 chargeurs de fusils 5,56 et explosifs improvisés dans le terrier TANCOL. Voici les enfants du Venezuela qui défendent notre territoire. »

« La FANB continue d'exercer sa souveraineté et de détruire toutes sortes d'infrastructures terroristes du trafic de drogue colombien et de désamorcer les explosifs placés sur nos rails pour humilier notre population vénézuélienne ! Apure c'est le Venezuela ! Sortez du TANCOL de notre patrie ! »

« URRA « Sucre » capture du matériel de guerre TANCOL à Guafitas, dans la municipalité de Páez. Apure est à nous, nous n'acceptons pas l'ingérence d'envahisseurs de quelque nature que ce soit sur notre territoire national ! Le Venezuela appartient aux Vénézuéliens ! »

« Dans le secteur de Caño Hondo, dans la municipalité de Páez, dans l'État d'Apure, lors de la patrouille et de la surveillance de l'URRAS Guárico et de la milice capitale de la FANB, un char TANCOL a été trouvé à l'intérieur des forêts de la galerie avec : 50 fûts de 220 litres d'acétone et 50 fûts avec tiner pour un total de 22 000 litres, 16 sacs de 40 kg d'UREA (640) Kg, une presse, une flûte, un cylindre mère entre autres. En outre, 04 engins explosifs qui se trouvaient autour du gisement TANCOL ont été désactivés. »

« La FANB dans la lutte contre le fléau de la drogue parrainée par les groupes TANCOL saisit 6 600 kilogrammes de cocaïne en plus des armes de guerre et des munitions. L'indépendance ou rien ! »

Bien que le ministre de la Défense ait déclaré que les guérilleros se sont installés du jour au lendemain à notre frontière, les informations publiées par les réseaux des forces armées montrent que les allégations concernant la présence de la guérilla, depuis des années, sur le territoire vénézuélien, avec des laboratoires et des camps, ont toujours été vraies.

