Invasion de l'Ukraine EN DIRECT : HRW dénonce que des exécutions sommaires et des crimes de guerre ont été commis dans des zones sous contrôle russe

L'Ukraine a repris le contrôle de toute la région de Kiev et les images choquantes des dégâts causés dans des villes comme Irpin et Bucha sont révélées au monde entier.

Le président Volodymir Zelensky a dénoncé le « désastre complet » laissé par les troupes russes lors de leur retrait avec des mines placées dans des maisons et « même sur des corps ».

Dans le même temps, les attentes sont de plus en plus grandes quant à une éventuelle rencontre entre les dirigeants des deux pays. Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie, David Arakhamia, a déclaré samedi que Moscou avait accepté « oralement » les principales propositions ukrainiennes et que Kiev attendait une confirmation écrite.

Le responsable espère qu'une réunion en face à face entre Zelensky et Poutine pourra avoir lieu « bientôt ».

Dimanche 3 avril :

12h00 : « Le massacre de Bucha était délibéré », a dénoncé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba au lendemain de la découverte de nombreux corps dans cette ville au nord-ouest de Kiev, retrouvés aux mains de l'armée russe.

« Les Russes veulent éliminer autant d'Ukrainiens que possible. Nous devons les arrêter et les faire sortir. J'exige de nouvelles sanctions dévastatrices de la part du G7 MAINTENANT », a écrit Kuleba sur Twitter.

11h30 : le chef de l'Union européenne, Charles Michel, a promis de nouvelles sanctions contre Moscou en condamnant les « atrocités » commises par les forces russes à l'extérieur de la capitale ukrainienne Kiev.

« Choqué par les images inquiétantes des atrocités commises par l'armée russe dans la région libérée de Kiev #BuchaMassacre », a écrit le chef du Conseil européen, Michel, sur Twitter.

« L'UE aide l'Ukraine et les ONG à rassembler les preuves nécessaires à leurs poursuites devant les tribunaux internationaux. »

11h10 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité le président ukrainien Volodymir Zelensky pour le retrait des forces russes dans diverses régions d'Ukraine, a rapporté la résidence officielle de Downing Street.

Lors d'une conversation téléphonique samedi, Johnson a reconnu les immenses souffrances des civils et « les énormes défis » qui subsistent en Ukraine, a ajouté le bureau officiel du Premier ministre.

Le chef du gouvernement britannique a également informé Zelensky d'une récente conférence de donateurs convoquée par le Royaume-Uni avec la participation de 35 pays, tout en s'engageant à continuer à fournir un appui défensif.

10h00 : Le pape François a célébré une messe devant environ 20 000 personnes sur la Plaza de Los Graneros, dans la ville de Floriana, lors de son deuxième jour de visite à Malte, et dans son homélie, il les a exhortées à être des « témoins infatigables de la réconciliation ».

À l'endroit où Jean-Paul II et Benoît XVI ont également célébré la messe lors de leurs précédents voyages, le pontife a consacré l'homélie à la réflexion sur le pardon et a déclaré que la vie des femmes adultères « a changé grâce au pardon. On pourrait même penser que, pardonnée par Jésus, elle a appris à son tour à pardonner. »

8h40 : L'armée russe a détruit une raffinerie dans la région d'Odessa qui aurait fourni des troupes ukrainiennes à Mikolaiv, comme l'a rapporté le ministère russe de la Défense dans sa partie matinale.

« Aujourd'hui matin, une raffinerie et trois dépôts de carburant dans la région de la ville d'Odessa ont été détruits par des missiles navals et terrestres de haute précision, qui ont fourni du carburant aux troupes ukrainiennes en direction de Mikolaiv », a déclaré le porte-parole de l'entité militaire, Igor Konashenkov.

L'attaque a été confirmée par les autorités ukrainiennes, selon lesquelles il n'y a pas eu de victimes.

7h30 : L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a rapporté dans un rapport que des « exécutions sommaires » et « d'autres abus graves » susceptibles de constituer des crimes de guerre ont été commis dans des zones d'Ukraine sous contrôle russe.

L'ONG affirme avoir documenté plusieurs cas entre le 27 février et le 14 mars dans lesquels les forces russes ont commis ce qui constituerait des crimes de guerre contre des civils dans les zones occupées des régions de Tchernigov, Kharkiv et Kiev.

Selon un communiqué de l'organisation, de tels cas incluent des viols, deux exécutions sommaires, de six hommes à une occasion et un à une autre, et d'autres cas de violence et de menaces contre des civils.

6h30 : Les forces navales russes maintiennent le blocus de la côte ukrainienne en mer Noire et en mer d'Azov, ce qui empêche le réapprovisionnement de l'Ukraine par voie maritime, selon le dernier renseignement du ministère britannique de la Défense.

La Russie conserve toujours la capacité de tenter un atterrissage amphibie, mais cette opération risque de présenter ses risques en raison du temps que les forces ukrainiennes ont dû se préparer, ajoute le rapport publié ce dimanche.

Les mines qui peuvent se trouver en mer Noire présentent un risque pour l'activité maritime, ajoute-t-il.

6h00 : une série d'explosions a été entendue dimanche matin à Odessa, une ville côtière du sud-ouest de l'Ukraine, ont indiqué diverses sources et un journaliste de l'AFP a noté.

Les explosions ont été ressenties vers 06h00 (heure locale) et ont provoqué au moins trois panaches de fumée noire avec des flammes visibles, apparemment dans une zone industrielle de ce port stratégique de la mer Noire.

Un employé de l'hôtel au centre-ville a dit avoir entendu un avion, mais un militaire près du site de l'une des explosions a indiqué qu'il s'agissait d'une fusée ou d'un missile.

15h30 : a augmenté à 213 le nombre de personnes arrêtées en Russie lors de la journée de manifestations contre l'invasion de l'Ukraine organisées dans 17 villes, selon l'organisation civile OVD-Info.

La plupart des arrestations ont eu lieu à Moscou et à Saint-Pétersbourg, selon l'agence, qui a publié des images de militants lors de manifestations individuelles avec des pancartes avec des slogans tels que « Non à la guerre ».

Près du Kremlin, à Moscou, des personnes simplement assises sur des bancs ont été arrêtées, a rapporté l'ONG.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, plus de 15 300 militants et manifestants ont été arrêtés, certains simplement pour avoir montré une feuille de papier vierge.

3:08 : le directeur de l'opérateur letton de stockage de gaz naturel a annoncé samedi que les pays baltes n'importent plus de gaz naturel russe. « Depuis le 1er avril, le gaz naturel russe n'est plus acheminé vers la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie », a déclaré Uldis Bariss, directeur général de Conexus Baltic Grid à la radio.

« S'il y avait encore des doutes quant à savoir s'il pouvait y avoir confiance dans les approvisionnements en provenance de Russie, l'actualité nous montre clairement qu'il n'y a plus de confiance », a-t-il ajouté.

Bariss a également déclaré que le marché balte était actuellement alimenté par des réserves de gaz stockées sous terre en Lettonie.

Cette décision intervient au moment où le président russe Vladimir Poutine tente d'exploiter la puissance énergétique de son pays. Face à la paralysie de l'économie russe due aux sanctions internationales, Poutine a averti les pays membres de l'Union européenne (UE) qu'ils devraient ouvrir des comptes en roubles pour payer le gaz russe.

Alors que les États-Unis ont interdit les importations de pétrole et de gaz russes, le bloc européen - qui a reçu environ 40 % de ses approvisionnements en gaz de la Russie en 2021 - a maintenu ses livraisons depuis Moscou.

Le président lituanien, Gitans Nauseda, a demandé au reste de l'UE de suivre l'exemple des pays baltes.

« À compter de ce mois-ci, il n'y a plus de gaz russe en Lituanie », a-t-il écrit sur Twitter. « Il y a des années, mon pays a pris des décisions qui nous permettent aujourd'hui de rompre sans douleur les liens énergétiques avec l'agresseur », a-t-il ajouté. « Si nous pouvons le faire, le reste de l'Europe peut le faire aussi », a-t-il dit.

13h15 : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le « désastre complet » laissé par les troupes russes lors de leur retrait avec des mines posées dans des maisons et « même sur des cadavres ». « Ils sapent tout. Ils posent des mines dans des maisons, en équipe, même sur les corps de morts », a déclaré M. Zelensky dans un nouveau discours sur les réseaux sociaux, dans lequel il a mis en garde contre le bombardement russe des zones d'où ils se retirent.

Il a donc appelé la population à attendre qu'il soit vérifié que les zones d'où les militaires russes se sont retirées sont sûres. « Il n'est pas encore possible de reprendre une vie normale, comme c'était le cas auparavant, même dans les territoires que nous récupérons après les combats », a-t-il dit.

« Nous devons attendre que nos terres aient été défrichées, attendre de pouvoir garantir qu'il n'y aura plus de bombardements », a-t-il expliqué.

Ce samedi, l'Ukraine a assuré qu'elle contrôlait déjà toute la région de Kiev après le retrait des troupes russes de la région après des semaines de combats. Moscou a annoncé qu'il concentrerait son offensive sur l'est de l'Ukraine.

