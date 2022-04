Grammys 2022 : Lady Gaga fera partie du spectacle musical des Grammys

La célèbre interprète américaine, Lady Gaga, participera dimanche prochain aux représentations musicales des Grammy Awards 2022, où elle rendra un hommage sincère à son collègue et ami, Tony Bennett. L'histrioniste également, qui a remporté 12 Grammys tout au long de sa carrière, concourra cette année pour cinq gramophones pour son album de jazz Love For Sale.

L'interprète de Shallow rejoindra les voix qui résonneront à l'intérieur du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, telles que Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste, BTS et le duo latino-américain formé par J Balvin et la révélation argentine María Becerra, parmi plusieurs autres.

Gaga cherchera également à ajouter 5 autres Grammy's à son héritage déjà vaste, y compris les catégories « Meilleur clip vidéo », « Meilleure collaboration », « Meilleur enregistrement de l'année » et « Meilleur album de l'année » pour sa collaboration sur Get A Kick Out of You et Love For Sale avec Tonny Bennet.

undefined

C'est par le biais de l'important média britannique, The Sun, que la participation de Lady Gaga a été rapportée et durera environ un peu plus de 5 minutes. Il s'agira toutefois d'un hommage sans le compositeur américain de 95 ans lui-même en raison de ses problèmes de santé plus spécifiques d'Alzheimer, tels que rapportés par son fils et manager, Danny Bennett.

C'est au cours de la dernière semaine de mars que Danny a offert une interview pour le portail Variety, où il a souligné les raisons de l'absence de Tonny Bennet.

« Bien que les producteurs aient invité Tony et Gaga à se produire lors de la diffusion des Grammy de dimanche, il est regrettable qu'en raison de leur lutte continue contre la maladie d'Alzheimer, il n'ait pas pu accepter. Nous avons décidé qu'il serait approprié que Lady Gaga agisse seule pour les représenter tous les deux », a déclaré le fils aîné de Tonny Bennet pour Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Une source a expliqué à The Sun que la performance de Gaga aux 64e Grammys sera le grand moment de la nuit et se concentrera sur l'amélioration de la carrière de l'interprète avec qui elle a collaboré avec l'actrice sur son album de 2014, Cheek To Cheek.

« Sur scène, Lady Gaga chantera 'Love For Sale', la chanson-titre de son dernier album, sorti l'an dernier. Il interprétera également 'Do I Love You', une chanson qu'ils ont déjà faite ensemble. Quand il chantera, des photographies de Tony seront diffusées à l'écran derrière la scène », a précisé la source de The Sun.

La dernière fois que Gaga a été vue sur la scène des Grammy, c'était avant la pandémie lors de l'édition 2019 lorsqu'elle a interprété son tube plusieurs fois primé Shallow avec Bradey Cooper . La présentation de l'interprète de Always remember us this way a été confirmée suite à l'annulation de Foo Fighters, suite à la soudaine décès du batteur Taylor Hawkins.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La cérémonie de remise des prix du gramophone organisée par la National Academy of Recording Arts and Sciences sera diffusée sur CBS aux États-Unis, tandis qu'en Amérique latine, la chaîne de télévision payante sur laquelle l'événement peut être visionné sera TNT.

En revanche, les personnes qui souhaitent regarder les Grammys 2022 sur Internet pourront suivre l'émission sur la plateforme de streaming Paramount+. La chaîne YouTube officielle et le site Web de la Recording Academy diffuseront également l'événement, mais il se peut que la traduction en temps réel de l'anglais vers l'espagnol ne soit pas disponible.

CONTINUEZ À LIRE :