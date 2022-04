Avanza País demande à Pedro Castillo de se rendre dans les zones de chômage de Huancayo ou de démissionner de ses fonctions

Le banc d'Avanza Pais a exhorté le chef de l'État, Pedro Castillo, à se rendre dans les zones touchées par la grève des transporteurs de marchandises lourdes et des agriculteurs à Huancayo, Junín, pour engager un dialogue avec les citoyens ou, dans le cas contraire, démissionner de ses fonctions.

Par le biais de son compte Twitter, ce groupe parlementaire a publié une déclaration dans laquelle il assure que la crise sociale et économique actuelle à Junín « relève de la responsabilité du pouvoir exécutif ».

« C'est pourquoi nous exigeons que vous laissiez derrière vous la négligence et que vous rétablissiez le principe d'autorité, de paix sociale, de sécurité et d'économie de tous les Péruviens, et nous tenons le président Pedro Castillo responsable des morts et des atteintes à l'intégrité de nos concitoyens », ont-ils déclaré.

ILS DEMANDENT UN CHANGEMENT DE CAP

En outre, ils ont souligné qu'en raison de « l'inviabilité » du projet politique de Peru Libre , un changement de direction est nécessaire pour générer plus de développement et d'opportunités pour tous les Péruviens, en particulier pour la les plus vulnérables. »

Dans ce sens, ils ont demandé la présence immédiate du président dans les zones de conflits sociaux « pour rendre compte de la population, sinon sa démission est la voie constitutionnelle pour sortir de cette crise profonde et céder la place à un nouveau gouvernement qui répondra aux demandes des citoyens et résoudra problèmes sociaux qui touchent l'ensemble du pays ».

Enfin, ils ont appelé les citoyens à veiller à ce que les manifestations se déroulent pacifiquement pour protéger les biens privés et publics, ainsi que l'intégrité personnelle.

LE CONGRÈS APPELLE LES MINISTRES

En revanche, le bureau des porte-parole du Congrès de la République a décidé de convoquer une session plénière pour ce lundi 4 avril à 15 heures.

pour citer les ministres de l'Énergie et des Mines (Carlos Palacios), de l'Économie et des Finances (Oscar Graham), des Transports et des Communications (Nicolás Bustamante), et du Développement agricole et de l'Irrigation (Óscar Zea).

La raison de cette invitation est « de rendre compte des accords signés avec les guildes d'agriculteurs et de transporteurs dans la zone centrale du pays. ». Il y aura également une discussion sur « trois projets de loi de portée économique et fiscale, qui modifient la loi IGV et permettent d'exempter ou de modifier le taux de la taxe de consommation sélective », comme l'a rapporté la présidente du Congrès, María del Carmen Alva.

Les projets de loi qui seront présentés ce lundi sont les suivants :

- PL 536, qui propose de modifier l'article 61 de la loi sur la taxe générale de vente (IGV) et la taxe de consommation sélective (ISC) afin de modifier les taux des deux taxes sur la base de rapports techniques.

- L'autre proposition législative est le PL 1590, qui exonère le paiement de l'ISC pour tout le diesel et l'essence d'indice d'octane 84, 90, 95 et 97 jusqu'au 31 décembre 2022.

- La troisième proposition législative, également exonérée du processus d'avis, est le PL 1541, qui propose de modifier la loi IGV et ISC pour exonérer le paiement de l'ISC pendant 90 jours.

PROPOSITIONS DU MEF

Pendant ce temps, samedi dernier, le ministre de l'Économie et des Finances (MEF), Oscar Graham, a annoncé que le pouvoir exécutif prenait la décision de réduire le paiement de la taxe de consommation sélective (CSI) sur les carburants jusqu'à 90 % par le biais d'un décret suprême qui pourrait être approuvé cette semaine.

« Le ministère de l'Économie et des Finances prend la décision, avec le Conseil des ministres, de réduire, exonérer, le paiement de la taxe de consommation sélective sur les carburants de 90%, au moyen d'un décret suprême que nous pouvons publier cette semaine », a déclaré depuis le Wanka Coliseum de Junín, où une délégation de le Gouvernement a rencontré des représentants des transports et des guildes d'agriculteurs.

CONTINUEZ À LIRE