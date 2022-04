Violence à Huancayo : Réactions du Congrès après les manifestations, les pillages et les destructions causés par la grève

Compte tenu des conflits entre les citoyens de Huancayo et les membres de la Police nationale péruvienne, à la suite de la grève nationale des transporteurs, le Congrès de la République a manifesté par l'intermédiaire de ses parlementaires.

En ce sens, les législateurs, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, ont convenu que le président Pedro Castillo a laissé passer beaucoup de choses par le temps pour mettre des chiffons froids sur le problème sous-jacent et l'a exhorté à mettre en place une table de dialogue.

La présidente du Congrès, María del Carmen Alva, a exhorté le gouvernement à intervenir rapidement dans le conflit qui a généré des pénuries de produits de base. « Il y a 5 jours d'arrêt des transporteurs de marchandises lourdes, des pertes humaines regrettables, des pénuries à l'échelle nationale et aucune solution. Du Congrès, nous avons exigé que le gouvernement crée une table de dialogue avec les transporteurs et les agriculteurs pour parvenir à un accord », a-t-il tweeté.

Face à cela, le porte-parole du banc Pérou-Libre, Waldemar Cerrón, a indiqué que demain, samedi 2 avril, d'autres membres de la délégation du gouvernement, dont il fait partie, arriveront à Junín pour mettre en place la table de dialogue avec les transporteurs et les agriculteurs qui observent une grève illimitée.

« Demain, nous voyageons une commission pour pouvoir continuer à parler. Aujourd'hui (dans le palais du gouvernement), il y a eu un bon nombre de ministres et demain, nous tiendrons la table de dialogue, peut-être qu'il y aura le premier ministre et quelques ministres qui nous accompagneront », a-t-il dit en quittant le siège exécutif où le président a rencontré diverses autorités.

Le parlementaire a souligné qu'ils n'ont pas encore d'ordre du jour et qu'une fois sur place, ils « mettront en place la table de dialogue », car « jusqu'à présent, il n'y a pas de liste précise de plaintes concernant ce que posent les amis des transports, de l'agriculture et des commerçants qui se sont engagés à cette mesure », a-t-il ajouté à la presse.

RÉACTIONS D'AUTRES MEMBRES DU CONGRÈS

Sigrid Bazán — membre du Congrès de Juntos pour le Pérou

« La répression ne doit jamais être au-dessus du dialogue, pas plus qu'elle ne doit être la réponse aux demandes légitimes des transporteurs et des agriculteurs qui mènent une grève inquiétante depuis cinq jours. Nous exhortons le gouvernement à donner la priorité aux espaces de dialogue et à prendre des mesures concrètes », a déclaré la parlementaire sur son compte Twitter.

Alejandro Muñante — membre du Congrès du renouveau populaire

« Président Pedro Castillo Terrones, les habitants de Huancayo n'attendent pas leurs ministres, ils vous attendent ! J'espère que vous comprenez que les besoins de la population sont plus importants que l'ouverture d'un événement sportif », a publié Muñante.

Silvana Robles — membre du Congrès du Pérou libre

« À mes frères et sœurs de Junín : résistez. Le gouvernement doit écouter leurs demandes légitimes et y répondre. Et il en sera ainsi. Je suis maintenant à la présidence du Conseil des ministres et je coordonne la table de dialogue. Nous allons assister à Huancayo afin de dialoguer et de parvenir à un accord rapide, pour mettre fin à cet arrêt », a-t-il posté.

LE GOUVERNEMENT CRÉE UNE TABLE TECHNIQUE

Le gouvernement a créé un groupe de travail temporaire appelé « Table technique de haut niveau pour contribuer à résoudre le problème du transport de marchandises dans le pays », qui relèvera de la présidence du Conseil des ministres (PCM).

Cette disposition a été établie par la résolution ministérielle 113-2022-PCM, publiée dans le bulletin extraordinaire des normes juridiques du Journal officiel El Peruano.

L'objectif de cette table ronde technique est d'analyser et de proposer des solutions au problème du transport de marchandises dans le pays ; elle est composée du chef des transports qui la présidera, et composée des ministres du commerce, de l'économie, de la justice, de la culture, de l'énergie et de l'intérieur.

Il aura également pour fonctions d'élaborer un plan de travail contenant une définition des objectifs, un calendrier des activités, l'identification des acteurs responsables et des délais pour leur mise en œuvre ; et d'identifier, d'analyser et de proposer des solutions concrètes à court et à long terme en relation avec le problème du transport de marchandises dans le pays.

