Uruguay : le test COVID-19 n'est plus nécessaire pour entrer s'il est vacciné

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Depuis hier vendredi, il n'est plus nécessaire de présenter un test PCR ou antigénique pour entrer en Uruguay. Selon le décret signé vendredi dernier par le président de la République Luis Lacalle Pou, le gouvernement estime qu'« il est nécessaire et souhaitable de mettre à jour le cadre réglementaire évoqué, en l'adaptant à l'évaluation des mesures adoptées et à l'évolution de la pandémie qui motive la situation d'urgence nationale sanitaire ».

Le document indique qu'une partie du décret 195/020 du 15 juillet 2020, qui régit les règles d'entrée dans le pays dans le cadre de l'urgence sanitaire, est remplacée. Ces types de mesures, ainsi que la différence de taux de change, favorisent le fait que le tourisme uruguayen cesse d'être dans son propre pays et se tourne vers l'Argentine.

Le maire de Salto, en Uruguay, Andrés Lima, a également confirmé qu'à partir d'avril, on pouvait passer de l'Argentine à l'Uruguay simplement en montrant une preuve de vaccination. S'adressant à la presse, le président uruguayen a confirmé il y a quelques jours : « Dans ce cas, simplement en montrant une preuve de vaccination, vous pourriez passer de l'Argentine à l'Uruguay. C'est quelque chose qui commencerait à fonctionner depuis avril et la seule question que nous nous posons est de savoir si ce sera avant ou après la Semaine du tourisme ».

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Le ministre du Tourisme, Tabaré Viera, avait déjà insisté sur l'importance de cette mesure pour contribuer à la croissance du secteur du tourisme qui, malgré la saison estivale, n'a pas réussi à se redresser. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que « plus les revenus sont flexibles et la vie des touristes est facilitée, mieux c'est pour le secteur. Mais il dispose d'un fonds de santé qui doit être résolu par le MSP. »

Satdijan a commenté les mesures prises jusqu'à présent par le ministère de la Santé publique : « Au cours de ces deux années, nous avons été très responsables. À l'heure actuelle, les mesures restantes concernent les espaces clos dans certaines activités. Toutes les activités [de plein air] n'ont plus de protocoles, [bien que] il y ait des recommandations pour les masques en cas de grandes foules », a-t-il déclaré sur Radio Universal.

Pour sa part, le ministre du portefeuille, Daniel Salinas, a déclaré que la cessation de l'urgence sanitaire « est un point à l'ordre du jour lorsque la vague Ómicron passe et que d'importants groupes de vaccination sont atteints en mars », a rapporté La Diaria.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

Celui qui suit est la réglementation en vigueur depuis le 1er avril, selon El País de Uruguay et le ministère de la Santé de ce pays.

Utiliser un masque facial en cas de contact à moins de deux mètres avec d'autres personnes, tant pendant le voyage qu'à l'arrivée dans le pays ;

Disposer d'une couverture santé en Uruguay

Respecter les mesures de prévention de la contagion déterminées par l'autorité sanitaire

Rédiger l'affidavit visé à l'article 1 du décret n° 195/020 du 15 juillet 2020

Ceux qui n'ont pas souffert de la maladie COVID-19 au cours des 10 (dix) à 90 (quatre-vingt-dix) jours précédant l'embarquement ou l'arrivée dans le pays et qui ne prouvent pas qu'ils ont reçu la dose unique ou les deux doses, selon le type de vaccin fourni, contre le virus CoV-2 du SRAS approuvé par leur pays , doivent en outre prouver qu'ils ont reçu un résultat négatif à un test de détection du virus CoV-2 du SRAS (par la technique de biologie moléculaire PCR-RT, des antigènes ou des techniques de diagnostic approuvés par le ministère de la Santé publique), effectué au plus tard 72 (soixante-douze) heures avant le début de la voyage (à condition que le passager soit en transit), dans un laboratoire agréé dans le pays d'origine ou de transit. Les mineurs de moins de 6 ans sont exemptés de l'obligation énoncée dans ce paragraphe et sont soumis au reste des mesures sanitaires établies dans le présent décret.

Les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 ou qui présentaient des symptômes de la maladie ne pourront pas entrer dans le pays dans les 7 (sept) jours précédant leur arrivée dans le pays.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti

Salinas avait annoncé qu'il estimait que « les conditions d'une normalité progressive seront en place ». Comme Satdjian, il a déclaré que, tout comme en février, toutes les activités de plein air étaient activées sans qu'il soit nécessaire de contrôler la capacité ou le statut vaccinal des participants, au cours de la première semaine d'avril, il pourrait y avoir une flexibilité accrue dans les activités intérieures, l'éducation et les conditions d'entrée.

Interrogé sur la cessation de l'utilisation des masques, il a ajouté que « nous n'allons pas nous précipiter » et a demandé qu'il continue à être utilisé dans des espaces fermés car c'est la mesure qui a également permis de réduire les infections par d'autres virus respiratoires au cours des deux dernières années.

CONTINUEZ À LIRE :

Le secteur du tourisme uruguayen demandera une compensation au gouvernement après une saison estivale ils se sont classés entre « médiocre » et « infâme »