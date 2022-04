Tony Succar aux Grammys 2022 : tapis rouge, émotions précédentes et plus de détails sur ses débuts au gala

Depuis Las Vegas, aux États-Unis, Tony Succar partage avec ses abonnés tous les détails de sa participation au Grammy Awards 2022. Le percussionniste exceptionnel est nominé pour son album « Live in Peru » dans la catégorie « Meilleur album tropical latin », étant le seul Péruvien à représenter le pays aux prix les plus importants de l'industrie de la musique.

Ce vendredi 1er avril, à peine deux jours avant la cérémonie, l'ancien jury de Yo Soy a assisté à l'événement MusiCares « Personne de l'année », organisé par la National Academy of Recording Arts and Sciences, la même organisation qui distribue les Grammy Awards aux représentants musicaux les plus remarquables de l'année.

Le producteur péruvien, qui portait un costume sur mesure de Gino Amoretti, a foulé le tapis rouge comme d'autres grands artistes internationaux. Après avoir été interviewé par la presse internationale, il a assisté au gala qui a rendu hommage à Joni Mitchell et même s'est entretenu avec Jon Batiste, chanteur américain qui compte 11 nominations cette année.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

IL A ÉTÉ PRIS POUR UN MEMBRE DU BTS

Un moment curieux que Tony Succar a vécu lors de sa présentation sur le tapis rouge aux Grammys, car lorsqu'il s'est approché pour prendre une photo, des dizaines de fans qui étaient à l'extérieur se sont mis à crier et l'ont appelé pour lui demander une photo ; cependant, quand ils ont réalisé qu'il n'était pas membre de BTS, ils J'ai commencé à rire de ce qui est arrivé

ÉMOTIONS PRÉ-GALA

Dans une interview exclusive accordée à Infobae, le double lauréat des Latin Grammy a souligné qu'il n'a pas de discours préparé en cas de victoire du trophée et qu'il n'a pas de discours préparé non plus fera un rituel de bonne chance. Au lieu de cela, il le passera avec ses parents et son frère, avec qui il s'est rendu aux États-Unis pour assister à la cérémonie.

« Je n'ai pas de rituel pour ainsi dire, mais j'essaie toujours de me mettre dans un esprit positif. J'essaie de me faire comprendre que je suis là (aux Grammys) et que je gagne. Mets-moi dans cette ambiance positive et c'est déjà le cas. Cependant, parfois cela ne fonctionne pas, mais parfois c'est comme en 2019 quand j'ai été double gagnant aux Latin Grammys. Un esprit positif ! », a-t-il dit.

Il était également fier d'être le seul candidat péruvien : « Je suis honoré de pouvoir représenter mon pays et j'ai la chance d'être péruvien. Être péruvien est ce qu'il y a de mieux, nous avons tout et je suis fier de représenter mon pays. Je ne vais jamais m'arrêter, je vais toujours faire de la bonne musique en représentant mon Pérou », a-t-il dit.

« Tout le soutien du Pérou est immense. Je dirais à tous les fans que le Pérou est présent aux Grammys. Allons-y au Pérou ! , nous allons continuer à faire de l'art et nous nous développons. Allons de l'avant au Pérou ! » , a-t-il ajouté.

À PROPOS DE « LIVE IN PERU »

« Live in Peru » est un concert enregistré en direct au Théâtre national en février 2020 et propose différentes versions de « Billie Jean », « A puro dolor », « Uptown Funk » et bien d'autres. Cette production a dû subir plusieurs changements pour être acceptée par les membres de la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis.

« Cet album contient 19 chansons car j'ai joué beaucoup de chansons de « Unity » (album sorti en 2015). C'était l'occasion pour moi d'apporter ce répertoire, évidemment je l'ai réenregistré en direct pour le rendre différent. Maintenant, il a pu se qualifier parce qu'il avait des chansons en espagnol, je l'ai équilibré pour qu'il puisse entrer », a-t-il dit.

CONTRE QUI ÊTES-VOUS EN COMPÉTITION ?

Tony Succar affrontera des légendes de la musique hispanophone telles que Gilberto Santa Rosa (Collègues), Aymée Nuviola (Sans la salsa, il n'y a pas de paradis), El Gran Combo de Puerto Rico (En quarantaine) ; et Rubén Blades et Roberto Delgado & Orquesta (Salswing).

SUR QUELLE CHAÎNE REGARDER LES GRAMMYS 2022 ?

La 64e édition des Grammys sera diffusée EN DIRECT sur TNT (102 Movistar TV et 702 Claro) et TNT Series (103 Movistar TV et 612 Claro) pour la région latino-américaine.

GRAMMY 2022 : COMMENT REGARDER TNT EN DIRECT ?

Les signaux TNT LIVE et LIVE sont disponibles en fonction du pays de résidence. En Amérique latine, des chaînes de télévision américaines par abonnement ont été lancées. UU. Ils offrent des services de STREAMING EN DIRECT accessibles à partir de smartphones. Pour ce faire, vous devez d'abord télécharger l'application TNT GO.

OÙ REGARDER LES GRAMMYS 2022 EN DIRECT EN LIGNE GRATUITEMENT ?

Vous pouvez regarder la tranche des Grammy 2022 avec tous les incidents et détails sur le site officiel de la Recording Academy : http://www.grammy.com.

