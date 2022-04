Tata Martino a assuré qu'il cherchera à battre l'Argentine au Qatar 2022

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Après avoir rencontré les membres du groupe C, plusieurs experts ont convenu que l'Argentine serait la rivale pour gagner l'équipe nationale mexicaine. Lors de la confirmation de la nouvelle, parmi les fans, il y avait un doute sur la performance que le Tricolor exposerait dans ce match, puisqu'il s'agit du représentant du pays natal de Gerardo Martino. Cependant, l'entraîneur des joueurs aztèques a nié que leur nationalité influence leurs décisions et cherchera à battre le champion de la Copa America.

Lors d'une discussion avec le programme Tiro Libre, le stratège a donné ses impressions et son avis sur les équipes qu'il affrontera entre le 22 et le 30 novembre 2022. À cet égard, il a confirmé que même s'il chercherait à faire un effort pour que, avec son équipe de travail, son pays d'origine soit reconnu, il travaillerait à obtenir les trois points du Mexique devant l'équipe de Lionel Scaloni.

« En tant qu'Argentine, avec l'ensemble de mon personnel d'entraîneurs, (je cherche) à quitter l'Argentine en faisant un travail respectueux et un comportement approprié à la place que j'occupe ici au Mexique. C'est ce qui se passe. Pour le reste, en tant qu'entraîneur de football, j'ai l'intention de former une bonne équipe et de gagner. C'est en dehors du nationalisme », a-t-il déclaré au programme.

Le fait est que les statistiques historiques et actuelles indiquent que les Sud-Américains sont les grands favoris pour gagner le match et, même, se classent en huitièmes de finale en tant que leaders du secteur. La plus récente réalisation qui soutient Lionel Scaloni est le championnat de la Copa América 2021, lorsque Lionel Messi a remporté son premier trophée avec l'équipe nationale. En ce sens, le meilleur joueur du monde cherchera à avancer vers le titre.

En outre, bien qu'ils n'aient pas terminé la phase de qualification en route pour le Qatar en tant que meilleure équipe du Cône Sud, ils ont obtenu un score suffisant, ainsi qu'un solide déploiement du football et la consolidation d'une équipe compétitive sur toutes les lignes du terrain. Ces caractéristiques ont été reconnues par Martino.

« L'Argentine a fait un très bon lien avec le Brésil. Il s'est qualifié de manière très autoritaire, c'est pourquoi il est là comme tête de série. Pour le reste, je ne mets pas le football sur la même ornière que la nationalité, qui, de mon point de vue, n'a rien à voir avec le ballon », a-t-il reconnu.

Tout au long des championnats du monde, le Mexique et l'Argentine se sont affrontés à trois reprises. Tous ont été favorables aux albicelestes et, même, certaines défaites ont laissé les aspirations du Tricolore en travers du chemin. La première fois qu'ils ont joué, c'était en Uruguay 1930, où le score était scandaleux 6-3.

La deuxième rencontre de l'histoire des Coupes du monde a eu lieu en Allemagne en 2006. En huitièmes de finale, un but de Rafa Márquez a ravi les Mexicains avec la victoire. Cependant, Hernán Crespo était en charge du match nul et Maxi Rodriguez a éliminé le Mexique en prolongation avec une chaussure contre le but d'Oswaldo Sanchez.

Quatre ans plus tard, ils sont à nouveau entrés en collision dans le même cas, bien que la différence soit passée à 3-1 en faveur de l'Argentine. Grâce à cela, la rivalité entre combinés a été cultivée. C'est ainsi que Martino aura l'obligation de briser la tendance défavorable et de dépasser le cinquième match. Même s'il a l'air d'une victime aujourd'hui, le stratège a reconnu que le paysage peut changer.

« Nous avons sept mois devant nous, des engagements en avril, mai et juin. Encore en août, septembre, la précédente en octobre. Tout a une organisation où, maintenant que nous savons quand nous faisons nos débuts, il est fort probable que l'Argentine ne sera pas la rivale de septembre. À partir de là, nous avons un programme de travail d'ici la fin de la Coupe du monde », a-t-il conclu.

