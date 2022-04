Renato Tapia a plaisanté avec un journaliste à propos d'un commentaire sur le Pérou dans le repêchage de Qatar 2022 : « Tais-toi et sois optimiste »

Depuis que le Pérou a battu le Paraguay 2-0 lors du dernier match des qualifications sud-américaines du Qatar 2022, les Péruviens sont plus qu'excités sur l'idée de participer à nouveau à la Coupe du monde. Pour y parvenir, l'équipe nationale péruvienne doit battre l'Australie ou les Émirats arabes unis lors du match de repêchage, qui aura lieu le 13 juin.

L'enthousiasme s'est renforcé avec les résultats du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En cas de victoire au repêchage, le « Blanc-Rouge » fera partie du Groupe D et affrontera la Tunisie, le Danemark et la France, ces deux derniers pays étant d'anciens rivaux de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Cette coïncidence ironique a généré des dizaines de mèmes amusants sur Twitter, comme beaucoup pensent que le Pérou pourrait le prétendre sa revanche, en particulier le footballeur Christian Cueva, qui a raté un penalty lors du match contre les Danois. En raison de cette grande attente, ceux qui ont interrogé les fans ne manquaient pas pour avoir anticipé que le Pérou avait déjà une place garantie dans le tournoi international de football.

L'un d'eux était le journaliste sportif Horacio Zimmermann, qui a demandé plus de retenue à la presse nationale. « Bien de parler de la Coupe du monde en juin parce que si nous ne classons pas la responsabilité ce sera la presse », a-t-il écrit via son compte Twitter officiel.

Personne ne s'attendait à ce que Renato Tapia, le milieu de terrain de l'équipe nationale péruvienne, réponde au tweet par un commentaire particulier virale en quelques minutes. « Tais-toi et sois optimiste, sinon pourquoi vivre ? » », a-t-il dit. Et un autre utilisateur a remis en question son attitude « agressive », si bien que le footballeur a répondu sarcastiquement : « ispiri qui li hiyi dichi in tini di pitis » .

Cependant, le journaliste de Movistar Deportes n'a pas été offensé par le commentaire de Tapia, car il l'a pris avec beaucoup d'humour. « Je ne peux pas, c'est là qu'ils nous blâment si je dis que nous allons nous qualifier », a-t-il répondu. « Hahahaha, je sais que tu es salé, c'est pourquoi ils le disent à 90 'du rêve, c'est vrai que nous n'y allons pas encore, mais comme c'est agréable de rêver », a répondu le joueur du Celta de Vigo avec humour.

QU'ARRIVERAIT-IL SI LE PÉROU SE QUALIFIAIT POUR LA COUPE DU MONDE ?

Dans le cas où le Pérou se qualifierait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le tirage au sort a déterminé qu'il intégrerait le groupe D avec la France, le Danemark et la Tunisie. Si tel est le cas, le calendrier, les dates et les heures des matchs de la série sont déjà connus.

Date 1 : mardi 22 novembre

France vs Vainqueur du repêchage (Heure 14h00)

Date 2 : samedi 26 novembre

Vainqueur du repêchage contre la Tunisie (heure 5 h 00)

Date 3 : mercredi 30 novembre

Vainqueur du repêchage contre le Danemark (heure 10 h 00)

OÙ ET QUAND AURA LIEU LE MATCH DE REPÊCHAGE ?

Malgré le fait que ces derniers jours, il a été question de possibles changements dans le format et les scénarios du match du Pérou lors du repêchage à un quota contre le Qatar 2022, tout suivra le même chemin. L'équipe nationale péruvienne se rendra à la Coupe du monde à Doha en juin, où les températures sont les plus élevées de l'année dans ce pays.

Comme on le sait, la date a été fixée au 13 juin à partir de 13h00 (heure du Pérou) et sera dans la capitale du pays hôte. Ce mois-ci, la chaleur est infernale et les températures peuvent atteindre entre 38 et 45 degrés. Malgré le fait que les stades soient acclimatés, cette expérience reste difficile, étant l'une des raisons pour lesquelles la FIFA a changé la date de la coupe du monde.

