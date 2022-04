Quel est le groupe de la mort de la Coupe du monde au Qatar selon le classement de la FIFA

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

Ce vendredi, 32 ballons ont paralysé la planète car des centaines de millions de personnes ont suivi attentivement le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar organisée par la FIFA à Doha et ont déterminé la formation des groupes du concours qui débutera le 21 novembre et aura sa grande finale le 18 décembre . Depuis que la dernière balle est tombée dans la zone correspondante, les fans et la presse internationale se demandent ce qu'est le Death Group. Requête qui n'a pas eu de réponse claire, jusqu'à présent.

C'est que l'analyse des rivaux les plus compliqués à affronter est subjective et ne conclut pas le débat auquel ont même participé d'anciens footballeurs et entraîneurs, qui évitent de se pencher vers qui que ce soit. Mais, selon le site brésilien Globoesporte, il existe un simple compte rendu mathématique qui pourrait mettre fin à la discussion.

Il convient de rappeler que les pots du tirage précédent ont été assemblés en fonction du classement FIFA de chaque nation, ce qui a permis de diviser les 32 équipes en quatre ciboriens. De cette façon, il est entendu que la Maison mère du football comprend que les meilleures équipes sont celles qui apparaissent les plus élevées dans ce classement. Par conséquent, avec les zones scellées, les points des groupes combinés de chaque groupe peuvent être ajoutés et ainsi, celui qui s'accumule le plus, serait techniquement celui avec les meilleurs membres, ou donc le plus complexe.

Suivant cette formule simple, le groupe B s'avère être celui qui a le plus de points et constitue donc le groupe de la mort selon le classement de la FIFA. Il y a l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le vainqueur du dernier repêchage de l'UEFA qui reste à résoudre. Si le pays de Galles se qualifie, la zone aura 6 548 points, l'Ukraine 6 495 points et l'Écosse 6 432. Toute combinaison la laisse sur le dessus.

En contrepartie, le Groupe A du Qatar, qui est la tête de série, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas en raison de son accueil. Ensemble, ils atteignent 6 217,41 points et constitueraient alors la zone la plus accessible, mais en même temps l'une des plus importantes, même parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les équipes. Cependant, si la Nouvelle-Zélande remportait les séries éliminatoires contre le Costa Rica en juin, la Poule E, qui comprend l'Allemagne, l'Espagne et le Japon, se retrouverait en fin de liste.

Dans cette logique, l'ordre de difficulté des groupes serait le suivant :

1- Groupe B, Angleterre, Iran, États-Unis et Pays de Galles/Écosse/Ukraine : 6 548 points (Pays de Galles) ou 6 495 points (Ukraine) ou 6 432 points (Écosse).

2- Groupe D, France, Pérou/Émirats arabes/Australie, Danemark et Tunisie : 6 505,57 points (Pérou) ou 6 405 (Australie) ou 6 300 points (Émirats arabes unis).

3- Groupe G, Brésil, Serbie, Suède, Cameroun : 6 496,02 points.

4- Groupe F, Belgique, Canada, Maroc et Croatie : 6 478,99 points.

5- Groupe E, Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne et Japon : 6 416,25 points (Costa Rica) ou 6 119 points (Nouvelle-Zélande).

6- Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne, : 6 412,84 points.

7- Groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud : 6 217,41 points.

8- Groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas : 6 136,86 points.

