Programme des matchs aujourd'hui, samedi 02 mars LIVE : horaires et chaînes de télévision à regarder en direct

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Aujourd'hui est une journée avec plusieurs matches dans le monde du sport king, nous vous donnons donc l'horaire, les chaînes et les horaires où vous pouvez suivre en direct minute par minute ces événements sportifs.

La 8e date de la Liga 1 nationale commence avec 3 matchs entre Sport Boys vs Binational, Athletic Alliance vs Municipal et Melgar vs Charles Stein. Si vous ne faites pas partie des fans chanceux qui viendront au stade pour encourager votre équipe préférée, vous pouvez regarder la retransmission en direct des deux matchs via le signal GolPeru. Le duel entre Sport Huancayo et Alianza Lima a été reporté en raison de la fermeture des transporteurs qui a provoqué la fermeture de l'aéroport de Jauja.

Liga 1 — Pérou

11 h 00 Sport Boys vs Binacional — GolPeru sur les canaux 14 et 714

13 h 15 Alianza Atlético vs Municipal — GolPeru sur les canaux 14 et 714

15 h 30 Melgar vs Carlos Stein - GolPeru sur les canaux 14 et 714

19 h 00 Sport Huancayo vs Alianza Lima — (reporté)

En Europe, il y a aujourd'hui des matches en Serie A en Italie, en Bundesliga allemande, en LaLiga espagnole, en Ligue 1 en France, en Premier League en Angleterre, en Primeira Liga portugaise et en Eridivise néerlandaise. Les matchs les plus attendus dans chacun d'eux sont Lazio vs Sassuolo en Serie A, Borussia Dortmund vs RB Leipzig en Bundesliga, Celta de Vigo par Renato Tapia contre le Real Madrid en Liga, Saint-Etienne de Miguel Trauco vs Olympique de Marseille en Ligue 1, Manchester United vs Leicester City en Premier League, Arouca vs Gil Vicente en Primeira Liga et Twente vs PSV en Eridivise.

En outre, il y a une nouvelle date dans la MLS aux États-Unis et au Canada et plusieurs équipes jouent dans lesquelles jouent des équipes péruviennes, telles que Toronto FC contre New York City, DC United contre Atlanta United, Philadelphie contre Charlotte FC, San Jose Earthquakes contre Austin FC, Orlando City contre Orlando City contre Los Angeles et Minnesota Utd contre Seattle Sounders.

En Amérique latine, le football argentin, mexicain, équatorien, uruguayen, vénézuélien et colombien apportera aujourd'hui sa part d'excitation avec la Primera Division argentine, la Liga MX du Mexique, le Championnat uruguayen, la LigaPro d'Équateur, la Futve League du Venezuela et la BetPlay League de Colombie. Les matchs les plus attendus seront entre Boca Juniors vs Arsenal de Sarandí pour la Primera Division argentine, Cruz Azul de Luis Abram contre Atlas en Liga MX, Nacional contre Plaza Colonia dans le championnat uruguayen, Gualaceo contre Independiente del Valle dans la LigaPro, Hermanos Colmenares vs Monagas SC en Futve League et Junior vs Oil Alliance dans la Betplay League.

Premier League — Angleterre

6 h 30 Liverpool vs Watford — Star +, ESPN

9 h 00 Chelsea vs Bretford — Star +, ESPN 3

9 h 00 Brighton vs Norwich — Star +

9 h 00 Leed Utd vs Southampton — Star +

9 h 00 Burnley vs Manchester City — Star +, ESPN

9 h 00 Wolverhampton vs Aston Villa — Star +

11 h 30 Manchester United vs Leicester City — Star +

LaLiga — Espagne

7 h 00 Getafe vs Majorque — DirecTV Sports

9 h 15 Levante vs Villareal — DirecTV Sports

11 h 30 Celta de Vigo vs Real Madrid — Star+, ESPN

14h00 Atletico Madrid vs Alaves — Star +, ESPN

Serie A — Italie

8 h 00 Spezia Calcio vs Venice FC — Star+, ESPN 2

11 h 00 Lazio vs Sassuolo — Star +, ESPN

13 h 45 Salernitana vs Torino — Star +

Bundesliga — Allemagne

8 h 30 Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin — Star +

8 h 30 Hoffenheim vs Bochum — Star +

8 h 30 Francfort vs Greuther Furth — Star +

8 h 30 Fribourg vs Bayer Munich — Star +

8 h 30 Arminia vs Stuttgart — Star +

11 h 30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig — Star+

Eridivise — Pays-Bas

9 h 30 Groningue vs Ajax — Star +, ESPN Extra

11 h 45 Twente vs Lille — Star+, ESPN Extra

14 h 00 Feyenoord vs Willem II — Star +

Ligue 1 — France

10 h 00 Nice vs Rennes — Star +

12 h 00 Lille vs Bordeaux — Star +

14 h 00 Saint-Étienne vs Olympique de Marseille — Star +, ESPN 2

championnat uruguayen

11 h 15 Albión vs Boston River — Star +

13 h 30 Danubio vs Montevideo Wanderers — Star +

16 h 30 Nacional vs Plaza Colonia — Star +, GolTV

19 h 00 Defernsor Sporting vs River Plate — Star +

Primeira Liga — Portugal

12 h 00 Arouca vs Gil Vicente — GolTV et GolTV Play

Primera Division argentine

12 h 00 Courses vs Sarmiento — Star +, TNT Sports, AFA Play

14 h 30 Godoy Cruz contre Estudiantes — TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

14 h 30 Velez vs Lanus — TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

17 h 00 Défense et justice contre River Plate — Star+, ESPN, TNT Sports, AFA Play

19 h 30 Boca Juniors vs Sarandí Arsenal — Star +, ESPN, Fox Sports Premium, AFA Play

MLS — États-Unis et Canada

14 h 30 Chicago Fire vs FC Dallas — Star +

15 h 00 Toronto FC vs New York City— Star +

15 h 00 FC Cincinnati vs Impact de Montréal — Étoile +

17 h 00 Columbus vs Nashville SC — Star +

18 h 30 DC United vs Atlante United — Star +

18 h 30 Philadelphie vs Charlotte FC — Star +

18 h 30 Nouvelle-Angleterre vs New York RB — Star +

18 h 30 Earthquakes de San Jose contre Austin FC — Star +

18 h 30 Orlando City vs Los Angeles FC — Star +

19 h 00 Vancouver vs Sporting KC —Star +

19 h 00 Minnesota Utd contre Seattle Sounders — Star +

19 h 00 Inter Miami CF vs Houston Dynamo — Star +

20 h 00 Rapids du Colorado vs Real Salt Lake — Star +

Championnat de football - Venezuela

16 h 15 Aragua vs Zulia — GolTV Play

18 h 30 Hermanos Colmenares vs Monagas SC — GolTV Play

LigaPro - Équateur

16 h 30 Gualaceo vs Independente del Valle — Star +

19 h 00 Aucas vs 9 octobre — Star +

Liga Expansion MX — Mexique

18 h 00 Cruz Azul contre Atlas — DirecTV Sports

20 h 00 Nexaca vs America — DirecTV Sports

22 h 00 FC Juárez vs Pumas — DirecTV Sports

Liga BetPlay — Colombie

20 h 15 Junior vs Oil Alliance — Fanatiz, Win Sports, RCN Our Tele

CANAUX DE RÉGLAGE

Comme vous pouvez le constater, le match sera diffusé par Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, GolPeru, DirecTV Sports sur les chaînes 610 et 1610, TNT Sports, Win Sports, AFA Play, GolTV, GolTV Play, Fanatiz, TyC Sports, Fox Sports Premium et RCN Our Tele.

CONTINUEZ À LIRE