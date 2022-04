Pedro Castillo s'est excusé « auprès du peuple », mais n'a pas assuré sa présence à Junín

Le président péruvien Pedro Castillo a présenté ses excuses aux transporteurs et aux agriculteurs qui sont au chômage en raison de leurs déclarations de vendredi dernier lorsqu'il a indiqué que « certains dirigeants et dirigeants » auraient été payés pour protester dans la région de Junín.

« Je veux clarifier le pays et je tiens à faire comprendre à mes compatriotes que, lorsque je m'adresse au peuple péruvien et que certaines de ces déclarations ont donné lieu à un malentendu, je dois le clarifier en m'excusant ou en pardonnant au peuple ; je dois le faire mille fois, parce que je n'ai jamais mauvaises intentions », a-t-il déclaré lors d'un discours au San Martin.

Malgré le fait que les manifestants de Junín aient demandé la présence du chef de l'État à la table de dialogue, le président ne s'est pas exprimé sur cette question et a seulement déclaré que le gouvernement garantirait des pourparlers et le droit de manifester, afin d'éviter une sorte de persécution des dirigeants qui portent juste des causes telles que celle des transporteurs, des agriculteurs, des paysans et des enseignants.

« Un gouvernement qui vient de cette carrière, nous allons garantir le dialogue et le droit de manifester, que les dirigeants qui mènent la lutte dans le pays et qui mènent une cause juste comme celle des transporteurs, des agriculteurs, des enseignants ne soient plus persécutés », a-t-il dit.

Pedro Castillo a annoncé que l'instruction donnée à la délégation exécutive dans la ville de Huancayo est qu'il devrait y avoir des « solutions immédiates », qui seront annoncées dans les prochaines heures.

« Je salue la volonté de notre premier ministre et de nos ministres et dans ce rôle je dois dire qu'il n'y a pas besoin d'entraver un canal de communication, de le faire par le dialogue, voici un espace d'ouverture dans ce gouvernement, ils ont les portes du PCM, des ministères et du bureau présidentiel », a-t-il dit.

Le président péruvien a assuré que le dialogue devait résoudre les grands besoins, dont certains sont historiques, mais qui appartiennent à ceux qui ont été reportés et oubliés pendant de nombreuses années.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

COMITÉ DE DIALOGUE

La commission de dialogue, dirigée par le Premier ministre Aníbal Torres, est arrivée samedi matin dans la ville de Huancayo en compagnie du Les ministres de la Justice, Feliz Chero ; de l'Énergie et du Minas, Carlos Palacios ; de l'Économie, Carlos Graham ; de l'Intérieur, Alfonso Chávarry ; et du Développement agraire et de l'Irrigation, Óscar Zea. En outre, ils sont également accompagnés du vice-ministre du PCM, Jesús Quispe, de certains membres du Congrès et du cardinal Pedro Barreto.

Lors de la réunion au Colisée de Wanka. avec les dirigeants et les représentants des guildes, nous voulons parvenir à un accord afin d'installer la Table technique de haut niveau. « Nous recherchons le dialogue pour apporter des solutions », a écrit la présidence du Conseil des ministres (PCM) sur son compte Twitter.

Le gouvernement cherche à s'entendre avec les dirigeants et les manifestants qui exigent des mesures face à la hausse des prix des carburants et des engrais, qui a un impact sur l'économie familiale, mais qui a nécessité, surtout, la présence du chef de l'État ou poursuivra ses manifestations.

