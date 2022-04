Pas d'eau, pas de nourriture et le chaos à Huancayo dû à la violence déclenchée par l'arrêt des transporteurs et des agriculteurs

En raison des manifestations à Huancayo à propos de la fermeture des transporteurs et des agriculteurs, le la consommation d'eau potable a été restreinte dans toute la ville, tout comme il y a une pénurie de nourriture lors de son sixième jour de manifestations qui a provoqué des pillages dans des supermarchés, des magasins et des dégâts dans le département de Junín.

La société Sedam Huancayo, dans un communiqué urgent, a annoncé vendredi dernier qu'un groupe de manifestants s'était emparé du « Catchment 24 », situé dans l'annexe de Chamiceria, bloquant ainsi l'entrée d'eau brute pour le processus de purification dans deux stations de traitement de Vilcacoto.

Ainsi, on a appris aujourd'hui que dans les districts de Huancayo, Tambo et Chilca, il n'y avait pas d'eau. L'entreprise avait donc demandé aux citoyens de prendre des précautions pour « assurer la santé des personnes, d'autant plus dans ce contexte de pandémie latente ».

« Notre société exhorte les autorités compétentes et les manifestants à prendre en compte le fait que l'eau est une ressource précieuse et nécessaire pour assurer la santé des personnes, d'autant plus dans ce contexte de pandémie latente », a déclaré la société des eaux.

De même, dans un rapport de Latina, il a été signalé que les Huancainos n'avaient pas trouvé de poulet ou de fruits de mer sur les marchés et qu'il en serait de même pour le pétrole.

TRADERS CONCERNÉS

Les commerçants avaient exprimé la situation critique qui se présente dans la région de Junín parce que les camions qui transportent les denrées alimentaires n'arrivaient pas, ce qui générerait des pénuries au détriment de l'ensemble de la population, ce qui a commencé à se produire ce week-end.

En plus de cette situation, des dizaines d'autobus et de véhicules sont bloqués sur les routes en raison de blocages et d'arrêts indéfinis auxquels se conforment non seulement les transporteurs lourds, mais également les associations de producteurs laitiers et d'agriculteurs.

INSTALLATION D'UNE TABLE DE DIALOGUE À HUANCAYO

Une délégation du pouvoir exécutif, également rejointe par le cardinal Pedro Barreto, est arrivée samedi matin dans la ville de Huancayo pour a mis en place la coopération technique avec les leaders sociaux.

L'équipe est composée des ministres de la Justice et des Droits de l'Homme, Félix Chero ; de l'Énergie et des Mines, Carlos Palacios ; de l'Economie et des Finances, Oscar Graham ; de l'Intérieur, Alfonso Chávarry ; et du Développement agraire et Irrigation, Oscar Zea ; ainsi que du vice-ministre de la Présidence du Conseil de Ministres.

La délégation vise à mettre en place une table technique pour répondre aux demandes sociales des transporteurs et des agriculteurs.

Pour sa part, le cardinal Barreto a exhorté les habitants de Huancayo à parier sur le dialogue, qui soit respectueux ; dans le même temps, il a appelé au calme et à la sérénité, face aux manifestations d'hier dans le centre du pays.

