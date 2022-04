Mars est devenu le mois le plus violent de l'histoire récente de Colima

La violence à Colima ne s'arrête pas. Mars est devenu le mois le plus violent de l'histoire de l'entité. Au 31e jour du mois, 98 homicides volontaires ont été enregistrés, selon les derniers chiffres du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique.

Mais la tendance ne semble pas s'améliorer en avril, alors que ce n'est que le premier jour qu'il y a eu des meurtres, des affrontements et la découverte de corps humains.

Quatre sacs en plastique se trouvaient dans la municipalité de Coquimatlán, dont l'intérieur contenait des restes humains. Selon certaines informations, il pourrait s'agir des corps d'un homme et d'une femme. La découverte a été faite suite à la plainte anonyme d'un voisin dans la zone du domaine d'El Ranchito, où les victimes ont été abandonnées.

Dans l'est de la ville, une femme a été abattue à plusieurs reprises. Les médias locaux disent qu'elle est morte dans un hôpital alors qu'elle était soignée.

Lors d'un autre événement, dans le quartier d'El Pedregal, dans la capitale de Colima, un homme a été tué par des armes à feu. Devant le palais municipal de Colima, le propriétaire d'un bar a été abattu. La victime est un homme d'affaires renommé de la région. Selon les détails, il se trouvait à l'intérieur de sa boutique, lorsque des hommes armés lui ont tiré dessus à bout portant. Son état est considéré comme délicat.

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo)

En raison de la violence qui sévit dans l'entité depuis 50 jours, le gouvernement des États-Unis a lancé une alerte aux voyageurs à Colima.

« Colima connaît une augmentation de la violence au sein des organisations criminelles, en particulier dans la ville de Colima et dans les zones urbaines environnantes. Il y a eu des fusillades entre groupes criminels dans des lieux publics où des passants ont été blessés ou tués », indique l'alerte émise par l'ambassade des États-Unis au Mexique.

L'avis aux voyageurs du Département d'État est de niveau 4, ce qui signifie qu'il n'est pas recommandé d'entrer dans l'entité en raison du risque élevé de faire face à des situations liées à la criminalité, telles que l'enlèvement.

Si vous êtes déjà dans l'entité, le gouvernement américain a recommandé de prendre soin de l'environnement et de garder un œil sur les médias locaux pour les mises à jour et, en cas d'urgence, d'appeler le 911.

En outre, ils ont rappelé qu'ils peuvent également contacter l'ambassade et les consulats des États-Unis au Mexique en appelant le (55) 8526 2561, pour le Mexique ; le 1-844-528-6611, depuis ce pays.

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS)

Un combat qui a eu lieu le 25 janvier dans le Cereso de Colima a entraîné une rupture du CJNG contre la faction Mezcales, dont le bastion est situé dans la colonie homonyme. Ce jour-là, il y a eu 12 meurtres liés au crime organisé dans l'entité, dont neuf se sont produits dans le centre pénitentiaire.

Près de deux semaines se sont écoulées et dans la nuit du 7 février, il y a eu deux exécutions, des blessures et des fusillades contre des maisons de la capitale comme à Villa de Álvarez. Le lendemain, les narcomantas qui ont déclaré la guerre dirigés par le cartel indépendant de Colima ont été déployés sous le commandement de José Bernabé Brizuela Meraz, alias la Vaca.

Au cours de cette semaine, les nuits de terreur se sont intensifiées, cantonnées, les exécutions en plein jour, la nuit ou à l'aube, ainsi que les fusillades et les fermetures d'entreprises et d'écoles. Depuis lors, ils ont identifié les ennemis à vaincre dans le CJNG, les frères Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, El Chaparro et/ou Chaparrito ; en plus de José de Jesús Jarquín Jarquín, la R32.

Les opérateurs de Brizuela Meraz ont déclaré que leurs anciens alliés avaient ordonné l'exécution du gouverneur Indira Vizcaino, mais le cartel indépendant de Colima n'a pas accepté d'éviter des conflits avec les autorités dans un cas de cette ampleur. Bien qu'ils aient empêché cela si le meurtre se produisait, ils chercheraient à blâmer les assassins de La Vaca.

