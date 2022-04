Mariana Echeverria a démenti les rumeurs de son divorce : « Nous sommes plus amoureux que jamais »

Récemment, l'animatrice de Me Caigo de Risa , Mariana Echeverria était dans l'œil de l'ouragan, après que des rumeurs ont émergé sur ses réseaux sociaux sur un possible divorce de son mari Oscar Jimenez, footballeur pour Club America.

Ainsi, grâce à une dynamique de questions et de réponses sur Instagram, le membre de la soi-disant « famille dysfonctionnelle » a décidé d'exprimer une fois pour toutes ce qui se passait dans leur relation.

« Ils ont eu un potin que nous allions divorcer, parce que j'avais dit que ma date de naissance n'était pas connue, mais nous nous entendions mieux que jamais, nous sommes plus amoureux que jamais, elle n'a pas été dans beaucoup d'histoires parce qu'elle a voyagé, mais tout va bien », a commenté l'actrice.

En ce qui concerne l'itinéraire chargé que son partenaire doit suivre, Mariana a déclaré que c'était l'une des complications de établir une relation amoureuse avec un footballeur, cependant, bien que cela puisse arriver comme quelque chose de négatif, c'était quelque chose qui a fonctionné pour elle parce que son travail est également très exigeant.

La pareja tiene un hijo llamado Lucca (Foto: Instagram de Marina Echeverría)

« Parfois, nous avons notre temps pour faire nos affaires. Il comprend un peu mieux le médium dans lequel je travaille. Nous avons presque les mêmes horaires », a-t-il dit.

Ce qu'Echeverría a approfondi, c'est qu'ils n'ont généralement pas le temps d'assister à de nombreux événements sociaux et qu'en tant que personnalités publiques, ils sont la cible de potins ou de spéculations.

« Aucun week-end n'est gratuit, pas de mariage, d'événements qui se terminent généralement par une fin. Il n'y a presque jamais de vacances. Ce sont très exposés (les footballeurs) et les gens, en plus de les lyncher au couple lyncher la famille », a-t-il dit.

Une autre question que ses fans n'ont pas tardé à exprimer était de savoir si c'est dans ses plans d'avoir plus d'enfants, à laquelle elle a mentionné qu'elle n'était pas fermée à la possibilité.

Mariana Echeverría dijo como va su relación (Foto: Instagram/ @marianaecheve)

« Suis-je déjà enceinte ? Ou est-ce que ce n'est pas encore le cas ? Se pourrait-il que cette année je te surprenne ? , mais que voulons-nous, si nous le voulons, nous ne verrons que quand », a-t-il dit.

Et c'est qu'il y a quelques semaines, Mariana a mis en ligne quelques histoires sur son compte Instagram où elle mentionnait qu'elle voulait se séparer de son partenaire parce qu'elle avait un gros problème.

« Je suis sur le point de demander le divorce, si je dois vous demander le divorce. Regardez le matin, l'après-midi et le soir, le petit déjeuner, le repas et le dîner de football. J'en ai assez de regarder le football, tout le temps, tous les tournois, toutes les ligues », a déclaré l'animateur à travers une vidéo.

Au cours de cet audiovisuel, Echeverría s'est concentré sur Oscar Jiménez qui n'a fait que rire et a essayé de renverser la situation, alors Mariana s'en est à nouveau prise à lui.

Mariana dijo que sí quiere tener otro hijo (Foto: Mariana Echeverría / IG)

« C'est vraiment mon amour, ne riez pas, il y a plus de choses dans la vie que le football, pour l'amour de Dieu, j'ai besoin de ma propre chambre avec ma propre télévision », a plaisanté l'animateur.

Il convient de rappeler que le 15 octobre 2020, le couple a annoncé qu'ils étaient devenus les parents de Lucques. L'animatrice de Televisa a posté sur son compte Instagram la vidéo des instants précédant la naissance de son premier enfant et les premières images du bébé arrivé pour remplir de joie la famille qu'elle a commencée avec le joueur de football en novembre 2019.

Echeverría a également partagé le moment où ils ont rencontré leur fils aîné et les premières images du mineur, qui est apparu allongé sur un lit vêtu d'un sac à couches blanc et d'une barboteuse bleue, ainsi que dans les bras de ses parents qui le voient de près et l'enveloppent de leur amour et de leurs baisers.

