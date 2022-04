Les États-Unis vont allouer 300 millions de dollars supplémentaires pour l'aide à la sécurité ukrainienne

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

Le département américain de la Défense a annoncé vendredi qu'il allait dépenser 300 millions de dollars supplémentaires en « assistance à la sécurité » afin de renforcer les capacités défensives de l'Ukraine face à l'invasion russe.

Outre les 1,6 milliard de dollars déjà engagés par Washington, l'aide comprend des systèmes de fusées à guidage laser, des drones, des munitions, des dispositifs de vision nocturne, des systèmes de communication sécurisés tactiques, des fournitures médicales et des pièces de rechange.

« Cette décision souligne l'engagement indéfectible de l'Amérique envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'appui de ses efforts héroïques pour repousser la guerre de la Russie », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymir Zelensky ont discuté mercredi de « capacités supplémentaires » pour aider les militaires ukrainiens, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué à la suite de cet appel.

À la mi-mars, le Congrès américain a adopté une loi de financement qui prévoyait 13,6 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine et aux alliés de l'OTAN en Europe de l'Est.

Peu après, Biden a annoncé une nouvelle aide à la sécurité de 1 milliard de dollars pour l'Ukraine.

Une grande partie du matériel militaire que les États-Unis ont donné à l'Ukraine provient de ses propres réserves, dans le cadre d'un processus connu sous le nom de « retrait présidentiel ».

Contrairement à ce processus, les 300 millions de dollars annoncés ce vendredi serviront à de nouveaux contrats d'équipement militaire auprès de partenaires de l'industrie de la défense du Pentagone.

Les drones tactiques Switchblade font partie des dispositifs technologiques inclus dans l'annonce. Appelés « drones kamikazes », ils peuvent être dirigés par un opérateur pour trouver et, lorsqu'ils sont prêts, se lancer sur une cible, explosant au contact.

Kirby a ajouté que « les États-Unis continuent également de travailler avec leurs alliés et partenaires pour identifier et fournir des capacités supplémentaires aux Ukrainiens ».

(Avec des informations de l'AFP)

