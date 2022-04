Le Xbox Game Pass préparerait un forfait familial pour un maximum de cinq personnes

Bonne chance aux joueurs, car Microsoft aurait prévu d'innover et de lancer un plan d'abonnement familial pour le Xbox Game Pass, similaire à celui de Nintendo ou d'autres plateformes de streaming telles que Spotify, Netflix et plus encore.

Selon Windows Central, cette initiative est prévue depuis longtemps et, bien qu'elle n'ait pas encore de date de sortie, puisqu'elle n'est pas officiellement annoncée par Xbox, l'abonnement familial pourra accueillir jusqu'à cinq personnes.

Comme il reste une fuite, on ne sait pas si le plan partagé respectera tous les modes du Game Pass individuel, c'est-à-dire qu'il pourra être joué sur console, PC ou même sur mobile car il y a des jeux vidéo dans le cloud. Néanmoins, on estime que son coût sera plus rentable que pour cinq abonnements distincts.

Le mouvement futur de la société était déjà attendu depuis longtemps, car elle ne pouvait pas être à la traîne des autres plateformes d'abonnement. Malgré l'excitation, Xbox manque pour faire l'annonce officielle avec tous les détails ; le point de vente susmentionné a déclaré que cela pourrait être la révélation cette année.

Xbox Game Pass añade constantemente nuevos títulos a su biblioteca (Foto: Archivo)

Xbox Game Pass est un programme d'abonnement mensuel auquel les joueurs peuvent adhérer, qu'ils ne possèdent pas de console de la marque, car dans le catalogue de plus de 100 jeux vidéo, il existe des options pour jouer sur PC ou téléphone portable. Il ajoute de nouveaux titres chaque mois et offre différents avantages, selon la modalité choisie.

Les derniers jeux ajoutés en mars sont : Shredders, The Dungeon of Naheulbeuk : The Amulet of Chaos, Tainted Grail : Conquest, Zero Escape : The Nonary Games, Norco, F1 2021 et Crusaders Kings III, Weird West.

Gamers Outreach et Xbox ont publié le nouveau documentaire, « A Player Like Me », qui raconte l'histoire de Jordan, un garçon de 14 ans d'Atlanta, en Géorgie, qui vit avec une variante extrêmement rare du syndrome d'Ehlers-Danlos et qui a passé la majeure partie de son enfance dans les hôpitaux et la physiothérapie. Jordan n'avait jamais rencontré personne atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos, mais tout a changé le jour où il a rencontré Megan, qui vit en Écosse, jouant à Forza Horizon 5 sur Xbox.

Fotografía de archivo en la que se registró el anuncio de juegos de 'Xbox Game Pass' (Foto: EFE/Étienne Laurent)

« A Player Like Me » fait partie de « Beyond Xbox : Therapeutic Play », une initiative de Gamers Outreach et Xbox qui vise à rendre visibles les avantages des jeux vidéo afin de faciliter le rétablissement des enfants qui doivent passer de longues périodes à l'hôpital. Le documentaire vise à montrer comment les jeux vidéo peuvent aider les enfants hospitalisés, en leur fournissant un moyen de jouer et de nouer des liens avec leurs amis et leur famille.

Jordan et Megan sur l'expérience d'apprendre à se connaître :

« C'était vraiment agréable de parler à quelqu'un qui le comprend (syndrome d'Ehlers-Danlos). Peu importe que Jordan et moi ayons des âges différents ou que nous vivions dans des pays différents, nous pouvions nous refléter dans nos expériences mutuelles. » — Megan, Écosse.

« J'ai été choqué quand j'ai découvert que Megan avait Ehlers-Danlos. L'une des choses sur lesquelles je suis restée dans la conversation avec Megan, c'est que si je suis passionnée par le fait de faire quelque chose, je ne devrais pas l'ignorer simplement parce que cela semble impossible. » — Jordan.

Pour en savoir plus sur la collaboration entre Gamers Outreach et Xbox, cliquez ici. Microsoft Stories a également partagé plus d'informations sur la nouvelle amitié entre Jordan et Megan.

