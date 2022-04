Le SHCP a réduit les prévisions de croissance économique d'ici 2022

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a présenté le document avec les pré-critères 2023 à l'Honorable Congrès de l'Union, où il a souligné que l'administration dirigée par Andrés Manuel López Obrador poursuivra sa politique budgétaire pour maintenir des finances publiques saines, poursuivre la baisse de la dette et augmenter les recettes grâce à la lutte contre l'évasion et l'évasion fiscales.

En outre, dans le rapport partagé via le portail officiel, ils ont indiqué que les prévisions de croissance économique entraîneraient un ajustement à la baisse, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la pandémie causée par la COVID-19 étant les principales raisons.

L'organisme mexicain a souligné les déséquilibres entre l'offre et la demande causés par la pandémie et « l'escalade du conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine » comme raisons qui ont contraint le Mexique et d'autres pays à ajuster leurs prévisions de croissance pour cette année.

La SHCP disminuyó la expectativa de crecimiento económico para 2022 (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Les prévisions précédentes du ministère des Finances indiquaient une croissance de 4,1%, qui avait été approuvée dans le paquet économique 2022 et le budget des finances publiques ; cependant, selon l'argument publié cet après-midi du 1er avril, les déséquilibres de la pandémie ont provoqué des « goulets d'étranglement » dans les chaînes mondiales valeurs, ainsi que les pénuries d'intrants industriels, l'augmentation des coûts de transport et la hausse des prix des denrées alimentaires et des matières premières, en particulier dans le secteur de l'énergie.

En ce qui concerne le conflit géopolitique en Ukraine par la Russie, le SHCP a indiqué qu'il y avait eu une hausse des prix des denrées alimentaires et des matières premières ; en plus du fait que le secteur manufacturier pourrait souffrir de pénuries d'intrants.

La volatilité du marché financier et l'impact sur la production automobile du fait de l'invasion russe ont également été les principaux facteurs à l'origine de la baisse des prévisions de croissance économique de sept dixièmes.

La SHCP entregó los precriterios 2023 al Congreso de la Unión (Foto: Twitter/@Hacienda_Mexico)

Ils ont promis une « trajectoire soutenable » de la dette publique

Dans le résumé analytique des pré-critères, le SHCP a présumé la solidité des fondamentaux macroéconomiques du Mexique et a donc maintenu que la dette publique resterait stable en 2022.

« Réaffirmant l'engagement du gouvernement du Mexique, la dette diminuera de 1,4 point de pourcentage par rapport à ce qui était prévu dans le paquet économique 2022 et de 0,4 point de pourcentage par rapport à ce qui a été observé en 2021, pour atteindre 49,6% du PIB », indique la première partie du communiqué.

L'administration a rappelé son intention de maintenir les équilibres budgétaires et macroéconomiques. « D'ici 2023, les dépenses programmables payées resteront constantes en termes réels, ce qui, associé à la continuité des projets prioritaires qui déclencheront directement des emplois, contribuera à combler les écarts sociaux et régionaux du pays », a déclaré le SHCP.

