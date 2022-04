« Le président a un autre programme, vous devez vous rendre à Lima », la phrase désobligeante qui a irrité les dirigeants qui ont radicalisé la grève à Huancayo

Javier Corrales, président de l'Association péruvienne des transports, a révélé que lorsqu'il a réprimandé les ministres du cabinet, ils voulaient que le président Pedro Castillo se rende à Huancayo pour les écouter, ils lui ont dit « le président a un autre ordre du jour, vous doivent se rendre à Lima ».

Le dirigeant a déclaré avoir rencontré les ministres des Transports et des Communications, Nicolás Bustamante, et le ministre de l'Énergie et des Mines, Carlos Palacios. Ce sont eux qui leur auraient demandé de se rendre à Lima pour dialoguer directement avec le gouvernement, afin de fixer leur mesure de force.

« Plus précisément, ils nous ont demandé d'aller à Lima pour dialoguer directement avec le gouvernement, compte tenu des faits avancés par le président, en référence au fait que certains dirigeants auraient reçu de l'argent et en ce sens que nous avons également exprimé notre malaise parce que nous ne pouvons pas parler ainsi d'un leadership secteur », a-t-il déclaré dans The Air Rotary de RPP Noticias.

Corrales a insisté sur le fait qu'ils avaient effectivement demandé au gouvernement de se rendre dans la zone de chômage, afin que les réclamations puissent être révélées. Cependant, les ministres ont indiqué que le président « a déjà un ordre du jour ». Face à cela, il a précisé qu'ils consulteront leurs bases s'ils se rendent à Lima ou s'ils maintiennent la mesure de la force.

« Ils nous ont dit qu'ils avaient un programme, de plus, nous avons eu un débat sur le sujet, mais nous considérons notre population comme des leaders, nous sommes responsables. Parfois, on ne peut pas se mettre dans une position ferme. Nous avons accepté, mais pour cela nous allons consulter nos bases, nous restons et ne voyageons pas, nous continuons la mobilisation », a-t-il dit.

PARO CONTINUE JUSQU'À CE QU'IL AIT LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT

Javier Corrales a déclaré que la grève se poursuivrait jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir « la signature du président » sur les affirmations qu'ils font. Il a indiqué que parmi ses demandes figurent l'aménagement de routes en mauvais état, mais où des péages sont perçus et l'extension de la validité des permis de conduire professionnels. Il a également déclaré que ces problèmes ne pouvaient pas être résolus ces derniers mois en raison du changement constant de ministres.

« Nous avons besoin de garanties et le détenteur du cahier des charges, c'est le président et il doit fournir plus de garanties, car les ministres changent constamment et ils ne nous donnent pas de garanties », a-t-il dit.

LA DÉLÉGATION DU CONSEIL DES MINISTRES EST ARRIVÉE À HUANCAYO

Ce matin, samedi 2 avril, une deuxième délégation du Conseil des ministres est arrivée à Junín participera à la table de dialogue avec les manifestants. Il s'agit des ministres de la Justice, Feliz Chero, de l'Énergie et des Mines, Carlos Palacios, de l'Économie, Carlos Graham, de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, et du Développement agraire et de l'Irrigation, Oscar Zea. En outre, ils sont également accompagnés du vice-ministre du PCM, Jesús Quispe, de certains membres du Congrès et du cardinal Pedro Barreto.

« Les ministres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministère de l'Énergie et des Mines, du ministère de l'Economie, du ministère de l'Intérieur et du ministère du Développement agraire et de l'Irrigation, le vice-ministre du PCM, des membres du Congrès et le cardinal Pedro Barreto sont arrivés à Junín pour le installation de la Table technique avec les leaders sociaux », peut-on lire dans un tweet.

Le 1er avril, la première délégation est arrivée, après 20h00, et était composée du ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez Palomino, du ministre de la Culture, Alejandro Salas, et du vice-ministre des Transports, Victor Raul Alejos. Ils étaient également accompagnés par la membre du Congrès Silvana Robles, du banc Peru-Libre.

« Maintenant, avec les leaders sociaux de Huancayo. Réunion préparatoire dans la municipalité de Tambo pour l'installation de #MesaDeDialogoYa (...) Avec l'équipe avancée envoyée par la présidence de la République », a déclaré le ministre du Commerce via son compte Twitter.

« Il y avait une coordination avec Frente Defensa en tant qu'équipe avancée pour installer Dialogue Table à Huancayo », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

