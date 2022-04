Le ministre de l'Intérieur sur les manifestations à Huancayo : « Ce ne sont pas des agriculteurs ou des transporteurs, ce sont des vandales et des criminels »

Le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, a critiqué les manifestations, le blocus et la fermeture de transport à Huancayo, dans la région de Junín, en raison d'une liste de réclamations que les transporteurs et les agriculteurs ont gouvernement de Pedro Castillo malgré l'installation d'une table de travail avec les représentants de l'exécutif pour parvenir à un accord.

« Les manifestants ne sont pas des agriculteurs, ce ne sont pas des transporteurs ; ce sont de jeunes vandales et criminels qui ont brisé trois murs et brisé la porte du Colisée. Tu essaies de les calmer. Ils attaquent les flics avec des pierres, la police n'utilise que des gaz lacrymogènes pour les contrôler », a-t-il déclaré au RPP Noticias.

Le chef de l'Intérieur s'était rendu avec la délégation du Conseil des ministres pour s'entretenir avec les dirigeants syndicaux. Il y avait également les ministres de la Justice, Feliz Chero, de l'Énergie et des Mines, Carlos Palacios, de l'Économie, Carlos Graham, et du Développement agraire et de l'Irrigation, Óscar Zea. En outre, ils sont également accompagnés du vice-ministre du PCM, Jesús Quispe, de certains membres du Congrès et du cardinal Pedro Barreto. Ce dernier a été invité par le président Pedro Castillo lorsqu'il a demandé à l'archevêque de Huancayo d'être présent en tant que médiateur.

Le ministre de l'Agriculture, Óscar Zea, avait indiqué qu'ils avaient mis en place une table de dialogue à laquelle « les vrais représentants de nos frères » avaient participé, avec lesquels ils chercheraient à trouver une solution. Cependant, les manifestations se poursuivent dans les rues de Huancayo.

« Nous voulons la présence de Castillo, nous ne voulons pas que les clowns viennent (allusion aux ministres). C'est ce que veulent les habitants de Huancayo », a déclaré un citoyen à Radio Exitosa.

Pour sa part, un agriculteur a traité Pedro Castillo de « menteur » et a mentionné que le « deuxième agraire réforme » était un mensonge créé par le chef de l'État, car la situation des agriculteurs ne se serait pas améliorée.

« Nous avons un président qui a menti à tous les producteurs. C'est un président menteur, qui ne tient pas parole. Nous savons que cet arrêt si nous ne défendons pas maintenant avec la totalité de la route bloquée, car elle a déjà atteint l'extrême. Il n'a pas obtempéré. Cette réforme agraire est un véritable mensonge depuis ses débuts. Ils ont commencé à mentir avec la deuxième réforme agraire. Nous avons été trompés par les producteurs. Nous pensions que lui, un homme de campagne, penserait comme nous », a-t-il déclaré au RPP Noticias.

PEDRO CASTILLO DIT

Pedro Castillo s'est excusé auprès des transporteurs et des agriculteurs qui sont au chômage parce qu'il avait indiqué qu'ils étaient payés à manifestation dans la région de Junín.

« Je veux clarifier le pays et je tiens à préciser à mes compatriotes que, lorsque je m'adresse au peuple péruvien et que certaines de ces déclarations, il y a eu un malentendu et je dois le clarifier en m'excusant ou en pardonnant au peuple ; je dois les faire mille fois, parce que je n'ai jamais eu de mal intentions », a-t-il déclaré lors d'un discours au San Martin.

Les manifestants de Junín ont demandé leur présence à la table de dialogue, mais ils n'ont rien dit à ce sujet, ils ont seulement déclaré avoir donné instruction à la délégation exécutive de Huancayo de résoudre immédiatement la grève.

« Je salue la volonté de notre premier ministre et de nos ministres et dans ce rôle je dois dire qu'il n'y a pas besoin d'entraver un canal de communication, de le faire par le dialogue, voici un espace d'ouverture dans ce gouvernement, ils ont les portes du PCM, des ministères et du bureau présidentiel », a-t-il dit.

Enfin, le dirigeant péruvien a appelé à un dialogue entre les représentants de l'exécutif et les dirigeants syndicaux de Huancayo, bien qu'ils continuent d'insister sur leur présence dans la région de Junín.

