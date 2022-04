Le gaz liquéfié continue de chuter : des sommets par État du 3 au 9 avril

Comme tous les samedis, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis à jour le tableau des prix maximaux que les distributeurs privés de GPL (pétrole liquéfié) devront gérer dans tout le pays à partir de la première minute de ce dimanche 3 avril et jusqu'au samedi 9 avril prochain.

Il y a une bonne nouvelle pour les Mexicains, car pour la troisième semaine consécutive, le coût du carburant diminuera légèrement après que l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe ait déclenché le prix mondial fin février.

Ces taux varient selon les communes de chaque région et, selon le gouvernement fédéral, l'objectif du règlement est de contrôler les prix et de « prévenir les abus des entreprises » face à l'inflation.

Il convient de rappeler que c'est en juillet 2021 que le coût moyen national a atteint son plus haut niveau de l'année et a provoqué cette « réglementation », enregistrant 25,90 pesos le kilogramme.

Mexico : 23,98$ par kg/12,95 $ par L (Bajó)

État du Mexique : 24,55$ le kg/13,26 $ par L (Rose)

Jalisco : 27,06$ par kg/14,61 $ par L (duvet)

Nuevo León : 27,01$ par kg/14,59 $ par L (vers le bas)

Guanajuato : 26,63$ par kg/14,38 $ par L (Il a augmenté)

Querétaro : 26,74$ par kg/14,44 $ par L (vers le bas)

Puebla : 26,77$ par kg/14,45 $ par L (vers le bas)

Hidalgo : 26,74$ par kg/14,44 $ par L (vers le bas)

Veracruz : 26,77$ par kg/14,45 $ par L (vers le bas)

Durango : 27,82$ par kg/15,02 $ par L (vers le bas)

Tamaulipas : 26,91$ par kg/14,53 $ par L (vers le bas)

Chihuahua : 27,36$ par kg/14,77 $ par L (duvet)

Chiapas : 25,96$ par kg/14,02 $ par L (vers le bas)

Oaxaca : 26,25$ par kg/14,17 $ par L (vers le bas)

Chambre Quintana : 25,96$ par kg/14,02 $ par L (duvet)

Pour voir l'onglet complet et détaillé de chaque commune, cliquez ici.

Si vous constatez que votre concessionnaire propose le carburant à un prix plus élevé, vous pouvez faire le rapport correspondant à l'adresse denunciasgaslp@profeco.gob.mx

La détermination des prix maximaux tient compte des paramètres d'efficacité et de coût de chaque type d'installation, de la rentabilité de la distribution, du coût des taxes, de l'efficacité technologique et des caractéristiques de chaque région, entre autres critères.

Pour sa part, les prix de Gas Bienestar, la marque de Petroleos Mexicanos (Pemex) qui a récemment atteint le bureau du maire Álvaro Obregón, à CDMX, se vendent à 400 pesos pour le cylindre de 20 kilos et à 600 pour le cylindre de 30 kilos. Selon la CRE, le prix maximum ne devrait pas dépasser 447,60 pesos et 671,40 pesos respectivement.

Outre Álvaro Obregón, les opérations de Gas Bienestar se sont jusqu'ici concentrées sur la capitale du pays : les maires d'Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlahuac, Iztacalco et Miguel Hidalgo.

Mais le plan de la filiale vise à couvrir tous les maires de Mexico d'ici la fin du premier trimestre 2022 et à couvrir certains États du centre et du sud-est du pays pour le reste de l'année, bien que pour l'instant l'engagement le plus important soit Veracruz et Tabasco.

Les députés et voisins ont tenu une fermeture symbolique à l'entrepôt de réservoirs Gas Bienestar, de l'ancienne raffinerie 18 de marzo, située dans le bureau du maire d'Azcapotzalco, à CDMX.

« L'odeur du gaz est constante, permanente, depuis des mois », a déclaré la membre du Congrès Gabriela Salido.

Pour sa part, Rosario Díaz, une voisine de Colonia San Diego Ocoyoacac, a commenté que l'odeur des chars est plus perceptible la nuit. « Je me lève pour vérifier mon poêle, tout comme les autres voisins et la peur, c'est de m'endormir et de ne pas me réveiller », a-t-elle dit.

La fermeture a été effectuée sans affecter les activités de l'ancienne raffinerie, gardée par la Garde nationale.





