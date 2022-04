La Commission de dialogue est arrivée dans la ville de Huancayo pour répondre aux demandes des manifestants

Ce matin, samedi 2 avril, une deuxième délégation du Conseil des ministres est arrivée à Junín participera à la table de dialogue avec les manifestants. Les autres ministres qui s'étaient déjà rendus dans la région la nuit de la veille seraient en route pour se rencontrer.

Il s'agit des ministres de la Justice, Feliz Chero, de l'Énergie et des Mines, Carlos Palacios, de l'Économie, Carlos Graham, de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, et du Développement agraire et de l'Irrigation, Oscar Zea. En outre, ils sont également accompagnés du vice-ministre du PCM, Jesús Quispe, de certains membres du Congrès et du cardinal Pedro Barreto.

« Les ministres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministère de l'Énergie et des Mines, du ministère de l'Economie, du ministère de l'Intérieur et du ministère du Développement agraire et de l'Irrigation, le vice-ministre du PCM, des membres du Congrès et le cardinal Pedro Barreto sont arrivés à Junín pour le installation de la Table technique avec les leaders sociaux », peut-on lire dans un tweet.

La première délégation était arrivée dans la région plus tôt, après 20h00, et était composée du ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez Palomino, du ministre de la Culture, Alejandro Salas, et du vice-ministre des Transports, Victor Raul Alejos. Ils étaient également accompagnés par la membre du Congrès Silvana Robles, du banc Peru-Libre.

Ils sont arrivés à Huancayo en tant qu'équipe préparatoire envoyée pour créer les conditions nécessaires au début du dialogue avec les dirigeants du secteur des transports et de l'agriculture de Junín, qui sont en grève générale illimitée depuis six jours.

« Maintenant, avec les leaders sociaux de Huancayo. Réunion préparatoire dans la municipalité de Tambo pour l'installation de #MesaDeDialogoYa (...) Avec l'équipe avancée envoyée par la présidence de la République », a déclaré le ministre du Commerce via son compte Twitter.

« Il y avait une coordination avec Frente Defensa en tant qu'équipe avancée pour installer Dialogue Table à Huancayo », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Plus tôt dans la nuit du 1er avril, le Secrétariat pour la gestion sociale et le dialogue du PCM, Giselle Huamani, a déclaré qu'ils essayaient de gérer la crise avec le groupe avancé par le biais d'un pacte avec les dirigeants de la région. Cela a été fait « afin d'amener cette contestation sociale dans un espace plus structuré et ordonné, de respect mutuel et surtout de garanties de sécurité ». Il a également évoqué la possibilité d'un dialogue dans un lieu neutre.

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

À 20 h 30, le 1er avril, la session extraordinaire du Conseil des ministres a également été annoncée pour faire face à la grave escalade des manifestations dans diverses régions du pays.

« Le chef de l'État, Pedro Castillo, dirige ce soir une session extraordinaire du Conseil des ministres au Palais du gouvernement, afin d'évaluer et de répondre aux demandes des différents secteurs du pays. Les solutions sont recherchées par le dialogue et la compréhension », a indiqué le Twitter de la présidence de la République.

Cela se produit après que Huancayo a subi le pillage de divers magasins et la destruction de distributeurs automatiques de billets. et des équipements publics.

PILLAGE À HUANCAYO

Des centaines de personnes sont venues se joindre à la manifestation des transporteurs à Huancayo et se sont rassemblées devant la municipalité provinciale, où elles ont lancé des pierres. La police nationale a été temporairement envahie et maintenue sous la garde de la municipalité et du gouvernement régional de Junín.

Pendant ce temps, des dizaines de personnes sont entrées dans un supermarché et sont reparties avec des produits à la main, sans que personne ne puisse les arrêter. De même, des dommages ont été signalés dans les bureaux de banque et les distributeurs automatiques de la rue Real. Le chef de la région policière de Junín, Colin Sin Galván, a expliqué qu'il y avait dix détenus pour des dommages causés à des biens publics et privés.

