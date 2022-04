La Chambre basse des États-Unis a adopté un projet de loi visant à dépénaliser la marijuana au niveau fédéral

Vista del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/Samuel Corum

La Chambre basse américaine a adopté vendredi le « More Act », un projet de loi qui dépénalise la marijuana au niveau fédéral en la retirant de la liste des substances réglementées interdites, bien qu'elle doive encore être débattue par le Sénat.

L'initiative, présentée par le président de la magistrature de la Chambre des représentants, Jerrold Nadler, un démocrate de New York, a recueilli 220 voix pour et 204 voix contre, selon plusieurs médias américains.

Les démocrates ont fait valoir que l'interdiction de la marijuana a eu « des conséquences particulièrement dévastatrices pour les communautés minoritaires », qui sont « quatre fois plus susceptibles » que les Américains blancs d'être arrêtés pour possession de marijuana, même s'ils la consomment à des taux similaires, a-t-il expliqué vendredi au Congrès la majorité président de la Chambre des représentants, Steny Hoyer.

« De tels casiers judiciaires peuvent persécuter les personnes de couleur et avoir un impact indéfiniment sur la trajectoire de leur vie », a déclaré Hoyer lors de la session de la Chambre basse des États-Unis, comme l'a rapporté « USA Today ».

Pour leur part, les Républicains qui se sont opposés à la mesure ont fait valoir que la marijuana « est une drogue d'entrée qui entraînerait une augmentation de la consommation d'opioïdes et d'autres substances dangereuses ». En outre, ils ont fait valoir que la marijuana vendue aujourd'hui « est beaucoup plus puissante que ce qui a été vendu il y a des décennies », ce qui générerait « une plus grande détérioration pour ceux qui la consomment », selon le réseau Fox.

Aux États-Unis, le cannabis est légal pour un usage adulte dans 19 États et pour un usage médical dans 36 États. Si ce projet de loi devait être adopté au Sénat, il mettrait fin à l'interdiction fédérale, mais il laisserait la légalisation aux États, selon le magazine Forbes. En décembre 2020, la Chambre basse des États-Unis avait déjà approuvé une mesure similaire, bien qu'elle ait été laissée sans l'approbation du Sénat.

Récemment, le leader des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer, s'est positionné dans une interview avec Efe en faveur de la « légalisation » du cannabis et a fait valoir que cette mesure contribuera à rendre justice aux minorités afro-américaines et hispaniques, emprisonnées de manière disproportionnée pour la possession de ce substance.

Schumer est l'un des rares dirigeants politiques américains à s'être prononcé en faveur de la dépénalisation de la marijuana, dont l'usage récréatif est légal dans 18 des 50 États du pays tandis que 37 autres autorisent l'usage médical, bien que l'interdiction soit maintenue au niveau fédéral.

« Je suis désormais favorable à la légalisation. Et j'espère que nous y parviendrons », a déclaré le leader démocrate. Schumer a fait référence à l'expérience qui a débuté aux États-Unis il y a des années avec la légalisation de la marijuana dans quelques États, tels que l'Oregon et le Colorado, et aux critiques que ce mouvement a suscitées par la crainte d'une augmentation de la criminalité ou d'une augmentation de la consommation de drogues.

« Tout cela ne s'est pas produit et les personnes qui voulaient le consommer étaient libres. Et il n'y a pas eu de tels effets néfastes », a déclaré Schumer, qui a présenté pour la première fois en 2018 un projet de loi visant à dépénaliser la marijuana

(Avec des informations fournies par Europa Press et EFE)

