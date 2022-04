Je ne fais pas la promotion de la révocation du mandat, je n'interagis qu'avec les citoyens : Claudia Sheinbaum

La chef du gouvernement de Mexico (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, s'est à nouveau exprimée sur la révocation de la consultation du mandat du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne faisait pas la promotion de l'exercice démocratique.

Au cours d'une conférence de presse, la présidente de la capitale a souligné que les publications via ses réseaux sociaux cherchent à interagir avec les citoyens et non à promouvoir la consultation le 10 avril.

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

À la fin de l'installation du Cabinet de l'eau dans le bureau du maire de Miguel Hidalgo, le chef de l'exécutif local a déclaré qu'elle travaillait avec l'Institut national électoral (INE) pour protéger et transférer les paquets avec les bulletins de vote, car tout le soutien sera apporté « comme dans tout autre élection ».

Dans sa participation, Sheinbaum Pardo a dénoncé une campagne noire contre la révocation du mandat et le président López Obrador.

« C'est un exercice de participation citoyenne et les campagnes noires n'aident pas la démocratie, au contraire, cela la ternit, et ce que nous voulons, c'est que l'exercice soit connu et que les gens participent, donc historiquement cela signifie un exercice dans la révocation du mandat du président », a-t-il dit.

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Sur la réforme électorale promue par le président fédéral, la chef du gouvernement du CDMX s'est dite favorable , faisant valoir que les élections électorales de certains conseillers « n'ont pas été impartiales ».

Et c'est qu'après l'adoption au Sénat de la République de l'avis avec un projet de décret afin que les fonctionnaires puissent promouvoir le consultation de la Révocation du Mandat, mandataria capitalina est restée active sur ses réseaux sociaux, invitant les utilisateurs à participer à l'exercice, ainsi qu'à ses conférences de presse.

La mandataria capitalina se ha mantenido activa en sus redes sociales (Foto: Twitter)

Peu de temps après l'annonce de l'approbation du décret, Sheinbaum Pardo a écrit sur son réseau social : « Maintenant, nous pouvons parler de ce qui nous avait été interdit. Pour participer à l'exercice de démocratie participative le 10 avril. »

Le 19 mars, lors de sa tournée de la route Mexique-Tenochtitlan récemment réhabilitée, la chef de l'exécutif local a de nouveau appelé les citoyens à participer à la consultation sur la révocation.

« N'oubliez pas que nous avons un rendez-vous avec la démocratie ce 10 avril », a-t-il déclaré à l'issue de l'événement.

Il a ajouté que participer à la consultation démocratique, qu'il a qualifiée d'exercice « historique », c'est exercer ses droits.

Alors que le 26 mars, il a déclaré via ses réseaux sociaux officiels : « Ce 10 avril, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois, nous pourrons décider si le président du Mexique poursuit son mandat. Imaginez si cet exercice avait déjà existé. Certains ne veulent pas y participer. C'est sa décision. La majorité souhaite une démocratie participative. »

