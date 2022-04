JB on ATV parodie la gifle de Will Smith face à Chris Rock aux Oscars 2022

La 94e édition de la cérémonie des Oscars a fait le tour du monde. Le coup que Will Smith a porté à Chris Rock pour s'être moqué de sa femme Jada Pinkett Smith, qui souffre d'une maladie qui cause la perte de cheveux, a été la plus discutée de la nuit. Les parodies de la confrontation n'ont pas tardé à venir et, bien entendu, notre pays n'était pas loin derrière.

Ce samedi 2 avril, JB on ATV présentera son propre croquis via le signal ATV. Le premier teaser a été diffusé par l'émission de Magaly Medina, où Carlos Vilchez joue Smith, un acteur américain qui a Je viens de démissionner de la Hollywood Academy. Martín Farfan est Chris Rock et Dayanita est l'actrice qui n'a pas bien compris la blague du comédien.

Y participent également Gabriela Serpa, Walter « Cachito » Ramírez, Danny Rosales, Joao Castillo et Jorge Benavides, dans son rôle de Rambo, en tant que participants maladroits du gala. Ils seront chargés d'assister et d'intervenir dans le combat controversé des acteurs hollywoodiens.

« Ma vie, comment vas-tu, ma chérie ? Que tu es belle ! Ils m'ont déjà dit que tu allais jouer dans la deuxième partie de Megamente, hahaha. C'est mignon ! », a plaisanté le péruvien Chris Rock à propos de la calvitie fictive de Dayanita, qui a dû affronter quelques amis pendant le sketch amusant pour éviter de quitter le personnage.

« Ça t'a dérangé, mon amour ? » , demanda Vilchez, partant pour défendre sa femme quelques secondes plus tard avec une gifle à Martín Farfan. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là, car l'humoriste a continué à mettre les autres « acteurs » hollywoodiens mal à l'aise avec ses blagues.

« Scarlett Serpa (Gabriela), j'ai déjà découvert que vous allez jouer dans The Woman Without a Head, ce personnage vous est cloué », a-t-elle confié à la sœur de Claudia de Serpa. Immédiatement, Danny Rosales se lève de son siège pour rendre justice à ses propres mains.

LA BLAGUE DE CHRIS ROCK

Chris Rock remettait le prix du « meilleur documentaire » aux Oscars 2022, mais avant d'annoncer les nominés, il a pris quelques minutes pour plaisanter avec certains acteurs hollywoodiens, dont Jada, épouse de Will Smith. Il a déclaré à l'actrice qu'il attendait avec impatience une suite de « G.I. Jane », faisant clairement référence à la tête chauve.

La comparaison du personnage de cheveux rasés de Demi Moore dans le film de 1997 sur l'alopécie alopécie, la maladie à laquelle Jada Pinkett est confrontée depuis un certain temps. Cela n'a pas du tout plu au protagoniste mémorable de « Le Prince de Bel-Air », qui s'est levé de son siège, s'est dirigé vers Rock et l'a giflé devant tout le monde.

Après s'être assis à nouveau, Smith cria à Rock : « Sortez le nom de ma femme de votre bouche », visiblement en colère. Avec un demi-sourire et un geste d'étonnement, le comédien s'est exclamé : « Will Smith vient de me gifler ». Après quelques secondes de choc, il a ajouté : « C'était la meilleure soirée de l'histoire de la télévision ».

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

