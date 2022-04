Invasion de l'Ukraine LIVE : les troupes russes ont de nouveau attaqué plusieurs villes du sud du pays

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Malgré le fait que les troupes russes aient empêché l'accès à la Croix-Rouge internationale pour soigner les citoyens de Marioupol, les autorités ukrainiennes ont réussi à évacuer au moins 3 000 personnes dans les premiers couloirs humanitaires installés dans la ville.

En revanche, les forces armées ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir miné des bâtiments et des infrastructures civils, ainsi que d'autres zones de la ville de Bucha, dans la région de Kiev, avant d'être expulsée par les troupes ukrainiennes.

Alors que le siège international de la Russie s'aggrave et que l'économie commence à ressentir l'impact des sanctions, les gouvernements et les entreprises européens ont travaillé vendredi sur une approche commune face à la demande du Kremlin de payer leur gaz en roubles, tout en atténuant la menace d'une interruption imminente de l'approvisionnement.

Ensuite, minute par minute de l'invasion russe : (heure ukrainienne, GMT+3) :

Samedi 2 avril :

8h45 : Le bureau du procureur ukrainien des mineurs a indiqué qu'au moins 158 enfants ont été tués et 254 ont été blessés dans des attaques perpétrées par la Russie depuis le début de son invasion du pays, le 24 février dernier, jusqu'à ce samedi.

La plupart des enfants tués, y compris des morts et des blessures, se sont produits dans la région de Kiev, la capitale avec 75, suivie de Donetsk avec 71, Kharkiv (56), Tchernigov (49), Kherson (29), Zaporiyia (22), Zytomyr (15) et Sumy (14).

Le parquet a également indiqué que 869 établissements d'enseignement ont subi des dommages matériels depuis le début de l'invasion, dont 83 ont été complètement détruits.

7h30 : Les autorités ukrainiennes ont signalé ce samedi des tirs de roquettes russes sur plusieurs grandes villes du sud du pays, car elles ont intensifié les combats dans certaines régions d'Ukraine.

Entre deux et trois « fortes explosions » ont été entendues dans la ville de Dnipro samedi soir, selon le portail Ukrayinska Pravda, citant l'administration régionale.

Les environs de la ville de Kryvyï Rih ont été bombardés par des lance-roquettes. En outre, une station-service a pris feu, selon le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Vilkul.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol

6h30 : Les troupes russes se seraient retirées de l'aéroport Antonov de Gostomel, dans la banlieue de Kiev, où elles seraient restées retranchées pendant plusieurs semaines, selon certaines images prises par un satellite et collectées par la chaîne américaine CNN.

L'aéroport, situé à 28 kilomètres du centre de la capitale ukrainienne, a été pris par l'armée russe le premier jour de l'invasion, le 24 février, mais des images satellites prises jeudi par Maxar Technologies montrent que les véhicules militaires russes et les positions d'artillerie ont été retirés.

Par ailleurs, jeudi dernier, un responsable du département américain de la Défense a annoncé dans des déclarations recueillies par CNN que l'armée russe avait quitté l'aéroport.

17h30 : Les services de renseignement britanniques ont confirmé qu'un incendie avait détruit plusieurs dépôts de pétrole dans la ville russe de Bolgorod, près de la frontière ukrainienne, et que des explosions avaient également été enregistrées dans un dépôt de munitions à proximité de la ville.

Cela a été annoncé par le ministère britannique de la Défense dans un communiqué publié sur son profil Twitter officiel un jour après que la Russie a accusé les troupes ukrainiennes d'avoir attaqué plusieurs réservoirs de carburant dans la ville frontalière.

« La perte probable de carburant et de munitions provenant de ces dépôts est susceptible d'ajouter des contraintes supplémentaires à court terme aux chaînes logistiques russes déjà mises à rude épreuve », a expliqué le ministère britannique de la Défense.

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos

16h30 : La Chine a déclaré ce samedi qu'elle ne faisait rien pour « contourner » les sanctions imposées à la Russie, à la suite d'avertissements de responsables de l'UE selon lesquels toute tentative d'aider Moscou dans la guerre en Ukraine pourrait nuire aux liens économiques.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes : « Nous ne faisons rien délibérément pour contourner les sanctions imposées à la Russie par les Américains et les Européens. »

Mais la déclaration, publiée après des discussions virtuelles entre les principaux dirigeants de l'UE et la Chine vendredi, intervient alors que Pékin maintient sa position de refus de condamner l'invasion de son allié la Russie.

Washington a exprimé des craintes que la Chine n'envoie une aide militaire et économique à la Russie ou l'aide à surmonter les sévères sanctions occidentales qui frappent l'économie du pays.

15h45 : Le département américain de la Défense a annoncé vendredi qu'il allait allouer 300 millions de dollars supplémentaires à « l'assistance à la sécurité » pour renforcer les capacités défensives de l'Ukraine face à l'invasion russe.

Outre les 1,6 milliard de dollars déjà engagés par Washington, l'aide comprend des systèmes de fusées à guidage laser, des drones, des munitions, des dispositifs de vision nocturne, des systèmes de communication sécurisés tactiques, des fournitures médicales et des pièces de rechange.

« Cette décision souligne l'engagement indéfectible de l'Amérique envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'appui de ses efforts héroïques pour repousser la guerre de la Russie », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué.

02h56 : Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a reproché à l'Europe de « réagir silencieusement » à la catastrophe humanitaire dans la ville de Marioupol, dans le sud du pays, causée par les bombardements et le siège russes.

On estime que quelque 160 000 citoyens vivent sans services de base depuis plus d'un mois à Marioupol, un port sur la mer d'Azov devenu la principale cible des troupes russes en Ukraine en raison de sa position stratégique entre la péninsule de Crimée et les Dombas.

Il a déclaré que les citoyens russes « ne sont pas informés de la vérité » dans le contexte de l'annonce par la Russie de reprendre la mobilisation des jeunes personnes pour le service militaire obligatoire printemps.

« Les recrues de cette année peuvent être envoyées en guerre contre notre État, contre notre peuple. La mort est garantie pour de nombreux très jeunes garçons. Et même s'ils ne sont pas nos citoyens, il est toujours de notre devoir en tant que peuple de les avertir », a-t-il dit.

02h15 : Plus de 6 000 personnes ont été évacuées ce vendredi par des couloirs humanitaires lors d'une journée difficile au cours de laquelle le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé qu'elles n'avaient pas pu accéder à la ville de Mariupol, où elles allaient aider à escorter un convoi avec douze bus et véhicules civils.

Plus précisément, la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, a cité plus de 1 400 civils qui ont quitté Berdyansk et Melitopol - 771 personnes de cette dernière ville - dans son propre transport vers Zaporijia.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters)

01:47 : Les autorités ukrainiennes ont averti que la Russie pourrait utiliser des armes chimiques dans le pays, « comme elles l'ont déjà fait pendant la guerre en Syrie », et ont déclaré qu'elles « devaient être préparées », de sorte que les institutions médicales reçoivent une formation pour pouvoir faire face à ce scénario possible.

« Malgré l'interdiction d'utiliser des armes chimiques par toutes les institutions internationales, elles les ont utilisées en Syrie (les Russes). Nous sommes clairement conscients qu'ils peuvent le faire dans notre pays. Nous devons nous y préparer », a déclaré le secrétaire du Conseil national ukrainien de sécurité et de défense, Oleksei Danilov.

01:26 : Plusieurs bus transportant des habitants de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégés et bombardés par les troupes russes, sont arrivés vendredi soir à Zaporijia, une ville ukrainienne contrôlée par l'armée de Kiev, selon des journalistes de l'agence AFP présents sur place.

Selon le président Volodymyr Zelensky, environ 3 700 personnes ont été secourues.

00:24 : L'armée américaine a annulé un test de son missile balistique intercontinental Minuteman III qui avait initialement pour seul objectif de retarder une tentative de réduire les tensions nucléaires avec la Russie pendant la guerre d'Ukraine, comme l'a rapporté vendredi l'armée de l'air à Reuters.

Le Pentagone a d'abord annoncé le report du test le 2 mars, après que la Russie ait déclaré qu'elle mettait ses forces nucléaires en état d'alerte maximale. Washington a ensuite déclaré qu'il était important que les États-Unis et la Russie « prennent en compte le risque d'erreur de calcul et prennent des mesures pour réduire ces risques ».

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters)

00:14 : La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a rencontré ce vendredi le président ukrainien Volodymir Zelensky, et a prononcé un discours devant le Parlement ukrainien dans lequel elle a reconnu que l'institution européenne « aidera » Kiev à rejoindre l'Union européenne.

Metsola a publié une photographie sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle apparaît serrant la main de Zelensky et a ajouté un texte qui dit : « Courage, force et détermination. Avec Zelensky à Kiev. Longue vie à l'Ukraine. »

Actualités en développement...

