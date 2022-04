Ils ont battu Dibu Martínez au Mexique pour avoir célébré le tirage au sort : « Les matchs ne se gagnent pas en parlant »

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar a eu lieu, où l'équipe nationale mexicaine est tombée dans le groupe C avec les équipes d'Argentine, de Pologne et d'Arabie saoudite, de sorte que différentes réactions ont commencé à inonder les réseaux sociaux.

L'un des plus surprenants a été celui d'Emiliano Martínez, le gardien partant d'Albiceleste, qui a été enregistré par un membre de la famille tout en célébrant le moment où le nom du Mexique est apparu dans le tirage au sort, car il était l'un des rivaux les plus attendus par l'équipe sud-américaine de ceux disponible dans le Bombo 2.

« Facile, facile » a été entendu crier d'une des personnes présentes à la maison alors que le gardien d'Aston Villa sautait avec son téléphone portable à la main, lors d'une célébration qui a même été soutenue par son fils, qui accompagnait les gestes de joie de son père.

Cette réaction n'a pas été bien accueillie par plusieurs journalistes au Mexique, qui ont compris la célébration mais ont dénoncé El Dibu, notamment en raison de la célèbre célébration.

Alors que toute la polémique tournait autour du sujet, David Faitelson s'est rendu sur son compte Twitter pour lancer un indice dur contre le gardien de 29 ans et en général contre tous ceux qui ont célébré l'apparition du Mexique, ou de toute autre équipe, dans son groupe.

D'autres journalistes ont directement pointé du doigt Emiliano Martínez et l'ont comparé à d'autres footballeurs qui ont également méprisé l'équipe nationale mexicaine, avec le récent souvenir de la Croatie et de Luka Modric lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

C'est le cas de Martín del Palacio, qui a travaillé pendant plusieurs mois à la FIFA et qui est aujourd'hui l'un des utilisateurs de Twitter les plus populaires au Mexique.

Plus tard, Dibu Martínez a participé à une émission Twitch dans laquelle il a commenté une partie de ce qui s'est passé, arguant qu'il était très excité à l'idée que ce soit sa première Coupe du monde.

« Je l'ai vécu avec anxiété, c'est ma première Coupe du monde. C'est un groupe merdique et mignon, mais nous avons bien commencé avec l'Arabie Saoudite. Je ne me souviens pas avoir vu l'Arabie, alors peut-être que j'en regarde quelques-unes maintenant pour voir comment elles se déplacent. L'autre jour, j'ai vu la Pologne et pour ce qui est du Mexique, nous pourrions peut-être jouer un match amical avec eux avant », a déclaré le natif de Mar del Plata.

Enfin, le groupe C était composé du Mexique, de la Pologne, de l'Arabie saoudite et de l'Argentine. L'équipe dirigée par Gerardo Tata Martino fera ses débuts lors de la deuxième journée d'activités, lorsqu'elle affrontera l'équipe nationale polonaise. L'agenda du Mexique au Qatar 2022

Le calendrier du Mexique au Qatar 2022 :

- Mexique vs Pologne : stade Ras Abud Aboud ou stade 974 - mardi 22 novembre 2022 - 10h00, heure du centre du Mexique (19h00 au Qatar).

- Argentine vs Mexique : Estadio de Lusail - samedi 26 novembre 2022 - 13h00, heure du centre du Mexique (22h00 au Qatar).

- Arabie Saoudite vs Mexique : stade Ras Abu Aboud ou stade 974 - mercredi 30 novembre 2022 - 13h00, heure du centre du Mexique (22h00 au Qatar).

