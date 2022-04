L'univers de Game of Thrones reflétera l'expansion de la saga littéraire sur le petit écran avec La Maison du Dragon. L'histoire fonctionnera comme une préquelle, car les événements se dérouleront 300 ans plus tôt que ce qui a été vu dans la production originale de HBO qui s'est terminée diffusé en 2019. La huitième et dernière saison n'a pas laissé le public très heureux dans le monde, et cette prochaine série promet de relancer l'intérêt pour ce monde fantastique créé par George R. R. Martin. Nous vous expliquons ici plus de détails sur tout ce que l'on sait sur ce titre.

Synopsis et intrigue du livre original

La prémisse se concentre principalement sur la maison Targaryen trois siècles avant son extinction presque complète. Nous rencontrerons Viserys, qui devra devenir le successeur du roi Jaehaerys au Trône de Fer, bien qu'il ne soit peut-être pas assez prêt à assumer une telle responsabilité. En outre, d'autres personnages qui joueront également un rôle majeur dans cette intrigue sont Prince Daemon, Princess Rhaenyra et Princess Rhaenys ; et d'autres familles telles que les Velaryons, les Hightowers, les Lannisters et les Strong.

Le spin-off est une adaptation du roman Fire and Blood (2018), qui explore les origines de la Maison du Dragon depuis le débarquement d'Aegon jusqu'à la régence d'Aegon III à Westeros . Ce livre raconte comment ces nobles et détenteurs de dragons ont survécu à la malédiction de Valyria et se sont installés sur l'île de Dragonstone.

Selon l'intrigue officielle, le premier volume publié « nous raconte en détail l'histoire d'une famille aussi fascinante : à commencer par Aegon I Targaryen, créateur de l'emblématique Trône de fer, et suivi par le reste des générations de Targaryens qui se sont battus avec acharnement pour conserver le pouvoir, et le trône, jusqu'à l'arrivée de la guerre civile qui leur a presque mis fin. » De cette façon, il entend répondre à ce qui s'est passé dans les événements de la Danse des Dragons et à quoi ressemblait la vie avant, lorsque les dragons ont traversé le ciel.

Qui fait partie du casting et où a-t-il été tourné ?

Les acteurs principaux de House of the Dragon sont Matt Smith dans le rôle de Daemon ; Emma D'Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen ; Paddy Considine dans le rôle de Viserys Targaryen ; Eve Best dans le rôle de Rhaenys Targaryen ; Steve Toussaint Corlys Velaryon ; Olivia Cooke dans le rôle d'Alicent Hightower ; Rhys Ifans dans le rôle d'Otto Hightower ; Fabien Frankel dans celui de Ser Criston Cole ; et Sonoya Mizuno dans celui de Mysaria. Les autres acteurs de la production incluent John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch et Bill Paterson.

La saison est écrite par George R. R. Martin lui-même avec Ryan Condal et Miguel Sapochnik, ce dernier a réalisé plusieurs épisodes de Game of Les Trônes. Le film a été réalisé par Kilner, Geeta Patel, Greg Yaitanes et Sapochnik, et le tournage a eu lieu dans les studios Leavesden, à Watford (Royaume-Uni), ainsi qu'à Los Angeles, en Irlande et en Espagne (en particulier dans les villes de Cáceres, Trujillo et Grenade).

Date de sortie sur HBO Max

HBO Max présentera le premier épisode de House of the Dragon le 21 août et se poursuivra avec la diffusion hebdomadaire du reste de la saison. Il y aura dix chapitres au total qui se concentreront sur l'histoire de la maison Targaryen trois siècles avant que Daenerys ne commence son voyage vers le Trône en tant que Mère des Dragons. On ne sait toujours pas si la fiction télévisée sera renouvelée pour une deuxième saison, mais une annonce comme celle-ci ne serait pas surprenante, car son prédécesseur avait huit épisodes qui ont été publiés année après année sous la grande attente du public mondial.

