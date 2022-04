Machisme, misogynie et autres scandales majeurs qui ont hanté les Grammys

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

Le dimanche 3 avril, aura lieu la 64e édition des Grammy Awards, la plus haute cérémonie de remise des prix pour les meilleurs moments de la musique enregistrée. Mais comme beaucoup d'autres événements de ce type, les prix décernés par la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis ont été éclipsés au fil des ans par diverses controverses.

Et c'est que ces dernières années, cette cérémonie a été durement critiquée pour être sexiste. On peut dire que l'un des moments les plus importants de ces accusations a commencé en 2018, lorsque, pendant le célèbre mouvement MeToo, ces prix ont été marqués par le manque de femmes à la fois en tant que présentatrices de l'événement et en tant que nominées.

Même Neil Portrow, président exécutif de la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis, a pris position sur cette question lors de la cérémonie des Grammy Awards 2018, soulignant dans un discours controversé que les femmes devraient « améliorer leurs performances ».

Mais face à ces déclarations, les artistes ne sont pas restés silencieux. C'est le cas de la chanteuse de Pink qui a souligné qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui a été dit lors de cet événement : « Nous, les femmes de la musique, n'avons pas besoin d'essayer plus fort, car les femmes ont essayé très fort depuis la nuit des temps. Les femmes ont dominé la musique cette année, elles ont très bien fait », avait-elle déclaré à l'époque depuis son compte Twitter.

En raison du grand scandale qui a surgi, Portrow a publié une déclaration dans laquelle il a reconnu qu'il avait un « mauvais choix de mots » et a assuré que, pour les prochaines éditions, un groupe de travail spécial serait créé pour contrer les déséquilibres et les obstacles qui empêchaient les femmes de mieux réussir dans la musique industrie.

Ce seraient les dernières étapes pour Neil, responsable de la National Academy of Recording Arts and Sciences, car bien qu'en 2019, les Grammys aient été présentés par Alicia Keys et que même Michelle Obama soit sur scène, en août de la même année, Deborah Dugan s'est consolidée comme la première femme présidente des Grammys de l'histoire, remplaçant définitivement Portrow.

Bien qu'il puisse sembler qu'à partir de ce moment, la controverse autour des prix pourrait cesser et qu'ils seraient plus justes pour les femmes, quelques mois après sa nomination, il a été annoncé que Dugan s'était vu imposer « une sortie administrative » avec « effet immédiat » pour des allégations de harcèlement et des allégations de environnement toxique de Je travaille de la part d'une travailleuse.

Lorsque cette nouvelle a éclaté, peu de temps plus tard, Deborah est apparue dans l'émission Good Morning America où elle a mentionné que son retrait n'était pas une simple coïncidence, puisqu'elle avait rapporté qu'une personne importante avait tenté d'abuser d'elle lors d'un dîner et c'était la vraie raison pour laquelle elle avait perdu son emploi.

Cependant, cela ne s'est pas arrêté là parce que Dugan s'est ensuite adressé à des organes juridiques et a officiellement poursuivi l'organisation devant la Commission des opportunités d'emploi équitables. Cela, quelques jours avant la 62e cérémonie des Grammy Awards. Il a allégué que son congédiement était survenu après avoir parlé du harcèlement sexuel qu'il a subi et pour avoir plongé dans les actes répréhensibles qui auraient existé dans les candidatures.

Il est à noter qu'après avoir reporté l'événement plus d'une fois en raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, il reviendra en 2022 dans son format face à face et promet de surprendre les spectateurs avec un grand spectacle du tapis rouge avant d'entrer dans le MGM Grand Arena de Las Vegas, au volant et des présentations de comédies musicales par les artistes du moment.

